Enna ritorna nel fine settimana la Ztl nel centro storico

in occasione delle manifestazioni di “Settembre Enna Eventi”, torna la 𝗭𝗧𝗟 𝗶𝗻 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 nei giorni 16, 28, 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023.

𝗢𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗣𝗶𝘀𝗰𝗶𝗼𝘁𝘁𝗼: tutti i giorni sopra indicati fino alle ore 2; domenica 1 ottobre dalle 19,30 alle 2

Attivazione ZTL centro storico 16, 28, 29, 30 settembre 2023 e 01 ottobre 2023

IL RESPONSABILE LA POLIZIA LOCALE

VISTO il programma della Manifestazione denominata “Settembre Enna Eventi”, organizzata dall’Amministrazione

Comunale nel centro storico della città dal 14 settembre al 01 ottobre 2023;

CONSIDERATO che, in particolare, alcuni eventi sono previsti nella piazza Umberto I;

RITENUTO opportuno e necessario, in dipendenza di ciò, regolamentare la sosta ed il transito veicolare nel tratto stradale

compreso tra l’intersezione con via Cascino (alt. “Balata”) e l’intersezione con piazza Coppola per i giorni di seguito

indicati, onde ottimizzare la fruibilità pedonale delle aree interessate, agevolandovi la partecipazione del pubblico in

assoluta sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 5,7,14, e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 26/07/2023 con la quale si conferisce allo scrivente l’incarico di elevata

responsabilità e delega funzioni dirigenziali dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

ORDINA

ISTITUIRE per i giorni 16, 28, 29, 30 settembre 2023 e 01 ottobre 2023 la Zona a Traffico Limitato (ZTL), con relativa

chiusura della circolazione veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (tranne in

caso di avverse condizioni meteo), in ambo i lati del tratto di via Roma alta compreso tra l’intersezione con via Cascino (alt.

“Balata”) e l’intersezione con piazza Coppola dalle ore 19.30 alle ore 24.00, con doppio senso di circolazione nella via Gen.

Cascino per i veicoli provenienti dalla via Pergusa, e la direzione obbligatoria nella via S. Agata verso il corso Sicilia per i

veicoli provenienti da Piazza Scelfo.

Per raggiungere la parte alta della città e viceversa i veicoli potranno percorrere in alternativa via O. Catalano, via P. Lo

Manto, via Candrilli, via della Rinascita , via Valverde e via S. Leone.

Durante l’attivazione della ZTL è consentito il transito esclusivamente ai mezzi istituzionali delle Forze di Polizia, ai mezzi

adibiti al pubblico servizio, ai mezzi adibiti al trasporto di soggetti disabili (muniti di apposito contrassegno), ai mezzi di

soccorso pubblico ed ai residenti nelle seguenti strade:

tratto di via Roma alta compreso tra l’intersezione con via Cascino (alt. “Balata”) e l’intersezione con piazza Coppola, via

Castagna, via Varisano, via S. Girolamo, piazza Ghisleri, via S. Agrippina e via Candurra, che potranno raggiungere le

proprie abitazioni senza lasciare in sosta i veicoli all’interno della Zona a Traffico Limitato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del CdS.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che è immediatamente esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il redattore

f.to (Isp. F. Barbarino)

IL RESPONSABILE LA P.L.

f.to (Dott. G. Campisi)

