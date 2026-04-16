Storie correlate

Mish Mash Festival, svela la line up completa della decima edizione

Riccardo Aprile 15, 2026
confartigianato 1

CONFARTIGIANATO ENNA: SEMINARIO: COSA CAMBIA CON IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI ED IL DECRETO SICUREZZA (D.L. 159/2025)

Riccardo Aprile 15, 2026
la scuola va alla guerra

Enna il 21 aprile alla Casa di Giufà si presenta il libro di Antonio Mazzeo La scuola va alla guerra

Riccardo Aprile 15, 2026

Ultime notizie

rugnone

Caltanissetta: Centro storico, dubbi e criticità: FP CGIL e COBAS CODIS contrari al trasferimento del CPI

Riccardo Aprile 16, 2026
palazzolo 1

Piazza Armerina: il 17 aprile si presenta il libro del giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo “L’amore in questa città”

Riccardo Aprile 16, 2026

La Polizia di Stato denuncia in stato di libertà tre soggetti per i reati di danneggiamento aggravato e minacce

Riccardo Aprile 16, 2026

Trovare lavoro e tirocini all’estero col sostegno economico dell’UE. A Palermo si presenta Eures TMS

Riccardo Aprile 16, 2026