Martedì 29 ottobre alle ore 15:00 presso l’Aula Magna “Saetta e Livatino” di Palazzo di Giustizia di Caltanissetta si terrà l’evento dal titolo “UPP: QUALE FUTURO? Il “nuovo” sistema Giustizia”

L’incontro ha come scopo quello di porre in rilievo la nuova struttura organizzativa dell’Ufficio per il Processo del Ministero della Giustizia, composto attualmente da oltre 9.000 Funzionari chiamati a costituire il c.d. staff del magistrato, ad affiancare i togati nello studio dei fascicoli e nella redazione delle bozze di provvedimenti. Il focus dell’incontro riguarda i risultati raggiunti nei 2 anni di servizio, da fabbraio 2022, e le prospettive di stabilizzazione del personale assunto con contratti PNRR a tempo determinato con scadenza, all’esito della prima proroga, al 30 giugno 2026.

Nonostante le previsioni di stabilizzazione di cui al c.d. Decreto PNRR (D.L. 19/2024), infatti, i contratti rimangono A TEMPO DETERMINATO, con evidenti effetti sull’organizzazione degli uffici giudiziari. Oltre 9.000 PRECARI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rimangono “in attesa di giudizio”

L’evento, patrocinato da CGIL Sicilia, si iscrive nel soldo di un ampio filone di incontri già svoltisi in altri distretti di Corte di Appello d’Italia.

I lavori, con la moderazione del Dott. Giovambattista Tona, Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo gli interventi dei referenti sindacali, saranno introdotti dal Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Dott. Giuseppe Santalucia. Si avvicenderanno al tavolo dei relatori il Presidente Reggente della Corte di Appello Dott. Giuseppe Melisenda Gambertoni, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta Dott. Fabio D’Anna, i magistrati e i capi degli Uffici Giudiziari di Caltanissetta, Enna e Gela, i Funzionari UPP attualmente in servizio in Corte di Appello di Caltanissetta, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta Avv. Alfredo Saia e il Senatore Salvo Sallemi, Commissione Giustizia.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario Nazionale FP CGIL Dott. Florindo Oliverio.

