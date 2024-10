1000 in meno di 48 ore, continua la mobilitazione per la parità di genere in Sicilia

Superate le mille firme all’appello lanciato solo due giorni fa da un gruppo di venti donne, rappresentanti istituzionali in Sicilia a vari livelli e trasversali, per difendere la presenza di genere nelle Giunte comunali dell’isola.

Lo stesso appello ha chiamato alla mobilitazione generale per il prossimo 15 ottobre alle ore 12:00, con un presidio sotto l’Assemblea Regionale Siciliana, nel giorno in cui si discuterà la controversa proposta di legge sugli enti locali, che prevede la riduzione della quota di genere a un minimo del 20%, contro l’attuale 40% previsto anche a livello nazionale.

L’appello, si legge nel documento, è rivolto a uomini e donne per quella che viene definita una “battaglia di civiltà che riguarda tutti e tutte” e chiede espressamente che la votazione sulla legge si svolga in modo palese e nominale affinché “ciascuno mostri chiaramente la propria scelta, senza nascondersi dietro il voto segreto.”

Il testo dell’appello è disponibile a questo indirizzo:

https://forms.gle/i24hUFN4WimsWkjd6

