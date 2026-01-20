Storie correlate

Turismo, ok dalla giunta al Programma triennale di sviluppo. Amata: «Pianificazione strategica per una Sicilia sempre più competitiva nel mondo»

Riccardo Gennaio 20, 2026 0

Il turismo termale italiano come driver di crescita del mercato Roma, 21 gennaio 2026, ore 9.00. Sala Horti Sallustiani – Piazza Sallustio, 21 – Unioncamere

Riccardo Gennaio 19, 2026 0

Turismo, Sicilia alla Bit di Milano, riaperti i termini per le imprese. Amata: «Più spazio agli operatori per promuovere l’Isola»

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Risorse idriche, la giunta approva le nuove linee guida per la gestione degli invasi “minori”

Riccardo Gennaio 20, 2026 0

L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei verso Christmasworld 2026: creatività, formazione e il via alle celebrazioni per il decennale

Riccardo Gennaio 20, 2026 0

SICILIA: ALLERTA METEO. GIAMBONA “REGIONE INCOERENTE, SITI ARCHEOLOGICI APERTI NONOSTANTE ORDINANZE. A RISCHIO LAVORATORI E CITTADINI”

Riccardo Gennaio 20, 2026 0

Disegno di legge sugli enti locali, Anci Sicilia: “Norme attese e di buon senso per rafforzare il sistema delle autonomie locali”

Riccardo Gennaio 20, 2026 0