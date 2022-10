Unioncamere: Le imprese femminili accelerano su digitale e green Ma una su due non investe

Le imprese femminili accelerano su digitale e green

Ma una su due non investe

Sono un milione e 345mila, rappresentano il 22% del totale

ma restano più piccole, più fragili e chiudono prima

Roma, 27 luglio 2022 – Saranno anche più piccole, più fragili e con una minore capacità di sopravvivenza, ma quanto a voglia di innovazione le imprese femminili hanno una marcia in più. E’ quanto mostra il V Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Centro studi Tagliacarne e Si.Camera, presentato oggi a Roma.

La ripresa post pandemia ha convinto un ulteriore 14% di imprese femminili ad iniziare ad investire nel digitale (a fronte dell’11% delle aziende maschili) e un 12% a investire nel green (contro il 9%). A queste si aggiunge, in misura equivalente alle imprese non femminili, un 31% di aziende che ha aumentato o mantenuto costante gli investimenti in tecnologie digitali in questi anni, e il 22% che ha fatto altrettanto nella sostenibilità ambientale (contro il 23% delle altre imprese). Le donne d’impresa, quindi, si sono lanciate nella duplice transizione che le politiche europee sostengono con forza e che rappresenta il core del PNRR italiano. Ma non senza difficoltà. La metà delle imprese femminili, infatti, ha interrotto gli investimenti o addirittura esclude di volerli avviare nel prossimo futuro.

“Di fronte alle grandi sfide poste dal PNRR al sistema produttivo nazionale, le donne italiane a capo di una impresa stanno rispondendo positivamente, accelerando sul fronte degli investimenti digitali e in tecnologie più rispettose dell’ambiente”, commenta il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Ma questa inclinazione va sostenuta ed aiutata. Le imprenditrici, infatti, sentono l’esigenza di migliorare la formazione alle nuove tecnologie 4.0 e green sia a livello scolastico che universitario, di avere un accesso più facile alle risorse finanziarie, di semplificare le procedure amministrative. E chiedono anche una forte e costante attività di sensibilizzazione su questi temi, per comprenderne meglio la portata e gli effetti. Sulla loro strada, le imprenditrici troveranno le Camere di commercio, che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto a tutte quelle donne già impegnate o che aspiravano a impegnarsi nel mondo dell’impresa”.

A fine giugno 2022, l’esercito delle imprese femminili conta un milione e 345mila attività, il 22,2% del totale delle imprese italiane. Questo universo ha caratteristiche proprie rispetto alle imprese gestite da uomini: una maggior concentrazione nel settore dei servizi (66,9% contro il 55,7%), minori dimensioni (il 96,8% sono micro imprese fino a 9 addetti, contro il 94,7% delle maschili), una forte diffusione nel Mezzogiorno (il 36,8% delle imprese guidate da donne opera in queste regioni, contro il 33,7% delle non femminili). Le analisi effettuate mostrano anche che le imprese femminili hanno una minore capacità di sopravvivenza: a tre anni dalla loro costituzione, restano ancora aperte il 79,3% delle attività guidate da donne, contro l’83,9% di quelle a guida maschile e, dopo cinque anni, la quota delle imprese femminili che sopravvivono è del 68,1%, contro il 74,3% delle altre.

Più giovani donne, però, scelgono la via dell’impresa: le imprese giovanili femminili sono il 10,5% del totale delle aziende condotte da donne, mentre l’imprenditoria giovanile pesa il 7,6% sull’insieme delle imprese maschili. Fondare una impresa rappresenta anche una via importante di integrazione sociale ed economica e questo vale ancora di più per le donne. Le imprenditrici di origine straniera sono infatti percentualmente più numerose: tra le imprese femminili, quelle guidate da straniere sono l’11,8%, a fronte del 10,4% di quelle condotte da uomini.

Nel secondo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, il numero delle imprese femminili è rimasto sostanzialmente stabile, crescendo di 1.727 unità (+0,1%).

Il confronto con lo scorso anno mostra un incremento delle imprese femminili soprattutto nell’industria (+0,3%) e nei servizi (+0,4%), tra le società di capitali (+2,9%), nel Mezzogiorno (+0,6%), tra le imprese straniere (+2,6%).

Imprese femminili e incidenza sul totale imprese registrate

II trimestre 2022

% imprese femminili Valori assoluti Imprese femminili Imprese non femminili Totale imprese Piemonte 22,5 96.286 332.136 428.422 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23,8 2.923 9.372 12.295 Lombardia 19,1 183.348 774.880 958.228 Provincia aut. di Bolzano/Bozen 18,2 11.046 49.706 60.752 Provincia autonoma di Trento 18,5 9.469 41.835 51.304 Veneto 20,4 97.390 380.219 477.609 Friuli-Venezia Giulia 22,4 22.548 78.087 100.635 Liguria 22,1 35.672 125.742 161.414 Emilia-Romagna 20,9 94.214 355.506 449.720 Toscana 23,4 95.122 312.252 407.374 Umbria 24,8 23.505 71.295 94.800 Marche 23,2 37.597 124.755 162.352 Lazio 22,9 140.921 475.764 616.685 Abruzzo 25,6 38.392 111.492 149.884 Molise 27,3 9.551 25.450 35.001 Campania 22,8 140.146 474.071 614.217 Puglia 23,1 89.383 296.961 386.344 Basilicata 26,3 15.958 44.617 60.575 Calabria 23,5 44.572 144.722 189.294 Sicilia 24,4 117.228 363.861 481.089 Sardegna 23,0 39.722 132.904 172.626 Nord-Ovest 20,4 318.229 1.242.130 1.560.359 Nord-Est 20,6 234.667 905.353 1.140.020 Centro 23,2 297.145 984.066 1.281.211 Sud e Isole 23,7 494.952 1.594.078 2.089.030 Italia 22,2 1.344.993 4.725.627 6.070.620

Fonte: V Rapporto IF, Unioncamere – Si.Camera – Centro Studi Guglielmo Tagliacarne

Graduatoria provinciale secondo la quota percentuale di imprese femminili sul totale imprese registrate

II trimestre 2022

% imprese femminili Valori assoluti % imprese femminili Valori assoluti Benevento 29,7 10.564 Verbania 23 2.904 Avellino 29,1 12.878 Asti 23 5.311 Chieti 28,2 12.753 Sassari 23 12.859 Grosseto 27,6 8.077 Novara 23 6.764 Enna 27,6 4.196 Brindisi 22,8 8.852 Campobasso 27,4 7.052 Cagliari 22,8 16.187 Frosinone 27,4 13.536 Vercelli 22,7 3.534 Viterbo 27,3 10.378 Pistoia 22,6 7.210 Potenza 26,9 10.432 Lecce 22,6 17.278 Isernia 26,9 2.499 Cuneo 22,5 14.888 Terni 26,3 5.877 Udine 22,5 11.025 Rieti 26,3 4.013 Pisa 22,5 9.517 Trapani 26 12.502 Lucca 22,4 9.615 La Spezia 26 5.366 Vibo Valentia 22,4 3.177 Foggia 25,8 18.653 Trieste 22,4 3.572 Siracusa 25,8 10.335 Torino 22,3 49.763 Livorno 25,3 8.273 Pavia 22 10.259 Agrigento 25,3 10.458 Pordenone 21,9 5.686 Matera 25,3 5.526 Oristano 21,7 3.141 Latina 25,3 14.697 Firenze 21,6 23.214 Prato 25,1 8.402 Bari 21,6 31.773 Teramo 25 9.130 Piacenza 21,6 6.259 Taranto 24,8 12.827 Pesaro e Urbino 21,6 8.361 Savona 24,8 7.207 Roma 21,6 98.297 L’aquila 24,6 7.503 Rimini 21,5 8.634 Siena 24,5 6.865 Modena 21,4 15.381 Perugia 24,3 17.628 Bologna 21,2 19.998 Nuoro 24,2 7.535 Mantova 21,1 7.987 Fermo 24,1 4.857 Ravenna 21 8.092 Macerata 24,1 8.494 Belluno 20,9 3.144 Reggio Di Calabria 24 13.087 Biella 20,9 3.534 Palermo 24 24.383 Cremona 20,8 5.811 Pescara 23,8 9.006 Napoli 20,7 65.265 Catania 23,8 25.476 Varese 20,7 14.185 Sondrio 23,8 3.466 Brescia 20,6 24.587 Aosta 23,8 2.923 Verona 20,5 19.412 Rovigo 23,7 6.165 Parma 20,4 9.303 Crotone 23,7 4.305 Forlì – Cesena 20,4 8.517 Arezzo 23,7 8.767 Bergamo 20,3 19.289 Caserta 23,7 23.157 Lecco 20,3 5.227 Ragusa 23,6 8.978 Padova 20,3 19.689 Cosenza 23,5 16.380 Venezia 20,2 15.567 Caltanissetta 23,4 6.038 Treviso 20 17.513 Ferrara 23,4 7.809 Genova 19,9 17.227 Salerno 23,4 28.282 Vicenza 19,8 15.900 Ancona 23,3 10.259 Lodi 19,7 3.188 Messina 23,3 14.862 Como 19,5 9.466 Imperia 23,3 5.872 Monza e Brianza 18,7 13.908 Catanzaro 23,2 7.623 Reggio Emilia 18,7 10.221 Ascoli Piceno 23,2 5.626 Trento 18,5 9.469 Alessandria 23,2 9.588 Bolzano 18,2 11.046 Gorizia 23,1 2.265 Milano 17,2 65.975 Massa Carrara 23,1 5.182 Italia 22,2 1.344.993

