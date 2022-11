Unioncamere: Guerra e caro energia frenano la vitalità delle imprese: in provincia di Enna luglio – settembre – 0.08%

Guerra e caro energia frenano la vitalità delle imprese

Tra giugno e settembre il saldo tra aperture e chiusure si ferma a +13mila unità

Rispetto al 2021 in aumento le chiusure (+13%), in calo le aperture (-6%)

Roma, 28 ottobre 2022 – Guerra e caro energia frenano la vitalità del sistema produttivo. La forte

crescita delle chiusure d’impresa e il rallentamento delle iscrizioni hanno determinato, nel terzo

trimestre dell’anno, un saldo di sole 13.330 unità in più rispetto alla fine di giugno (contro i 22.258

dello stesso periodo del 2021), uno dei più bassi degli ultimi dieci anni. Il dato è emerso all’Assemblea

di Unioncamere, in corso a Padova. Come detto, il bilancio del trimestre è il risultato del

rallentamento delle iscrizioni, in calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, e del forte

rimbalzo delle cessazioni (il 13,3% in più rispetto all’estate dello scorso anno), cresciute sensibilmente

dopo la brusca frenata del biennio della pandemia.

Complessivamente, al 30 settembre la base imprenditoriale del Paese può contare su 6.050.847

imprese, lo 0,22% in più rispetto alla fine di giugno di quest’anno (nel corrispondente trimestre del

2021 l’incremento trimestrale si era attestato a +0,36%).

La contrazione nella vitalità del sistema delle imprese – rivela Movimprese, l’analisi trimestrale

sull’evoluzione del tessuto imprenditoriale condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha interessato

tutte le forme giuridiche, tutte le regioni e quasi tutti i settori di attività economica, ad eccezione della

fornitura di energia (tutti i dati sono disponibili all’indirizzo www.infocamere.it/Movimprese).

“Nonostante la crisi pandemica, il Sistema Italia ha mostrato di essere sano e di sapere reagire. Ma

crisi energetica e inflazione rischiano di bloccare la ripresa. I dati ci dicono che il tessuto imprenditoriale

mostra segni di stanchezza e rallenta la voglia di fare impresa degli italiani”. E’ il commento del

Presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Le iscrizioni del terzo trimestre, per la prima volta sotto

quota 60mila – segnala Prete – sono le più basse degli ultimi 20 anni (a parità di periodo). Ma il tessuto

imprenditoriale nel complesso continua a tenere e anzi, tra luglio e settembre, il saldo resta positivo”.

Territori

Al netto della Sicilia e del Molise, uniche tra le venti regioni italiane in “stallo demografico”, nel terzo

trimestre tutte le altre hanno fatto segnare bilanci positivi – anche se in riduzione rispetto al 2021 – tra

aperture e chiusure di imprese. In termini assoluti, la regione leader è stata la Lombardia con 3.104

imprese in più rispetto al giugno scorso, seguita da Lazio (+2.015), Campania (+1.578) e Puglia (+1.351).

In termini relativi, invece (al netto della piccola Valle d’Aosta con +0,46%) meglio di tutte ha fatto la

Puglia (+0,35%), seguita da Trentino Alto Adige (+034), Lazio (+0,33) e Lombardia (+0,32).

Nel complesso, il Nord-Ovest ha fatto segnare il rallentamento meno marcato (+0,25% contro +0,37

dell’estate 2021) mentre il Mezzogiorno ha visto dimezzata la velocità di crescita della propria base

imprenditoriale (dallo 0,4% di dodici mesi fa allo 0,2 di quest’anno).

Forme giuridiche

Come di consueto, la quasi totalità del saldo (il 92,7%) è frutto della crescita delle società di capitali, da

tempo la forma giuridica più dinamica e comunque anch’essa interessata dal rallentamento generale

della vitalità d’impresa (con il tasso di crescita trimestrale passato dallo 0,73% del 2021 allo 0,67 di

quest’anno). Da segnalare il bilancio negativo delle società di persone (-1.144 imprese pari a -0,12%),

in aumento rispetto al dato già negativo di un anno fa.

Settori

La crescita del trimestre – pur contenuta – interessa tutto il tessuto produttivo ad eccezione di

commercio, agricoltura e manifatturiero che segnalano una sostanziale immobilità del proprio

perimetro (le rispettive variazioni trimestrali dello stock di imprese si fermano al di sotto dello 0,1%). In

termini relativi, il dinamismo più marcato si registra nel settore delle attività professionali, scientifiche

e tecniche (+1,14% nel trimestre, in linea con il corrispondente dato 2021, pari a un aumento assoluto

di 2.704 unità). Sopra la soglia di crescita dell’1% e stabile rispetto a dodici mesi fa anche il settore

delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+1,03% e 833 imprese in più nel trimestre

estivo).

LE PRINCIPALI EVIDENZE DEL III TRIMESTRE 2022

* * *

SERIE STORICA DELLE ISCRIZIONI, CESSAZIONI* E SALDO NEL III TRIMESTRE

Anni 2012 – 2022

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

* Tutti i dati sulle cancellazioni nel presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio.

MOVIMPRESE III TRIMESTRE 2022 – RIEPILOGHI

Tab. 1 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2022

REGIONI E AREE

GEOGRAFICHE

Iscrizioni Cessazioni Saldo

trimestrale

Imprese registrate

al 30.09.2022

Tasso di crescita

III trim 2022

Tasso di crescita

III trim 2021

PIEMONTE 4.360 3.733 627 428.234 0,15 0,33

VALLE D’AOSTA 134 78 56 12.350 0,46 0,36

LOMBARDIA 10.630 7.526 3.104 951.349 0,32 0,40

TRENTINO – A. A. 1.141 757 384 112.366 0,34 0,40

VENETO 4.534 3.623 911 474.907 0,19 0,30

FRIULI – V. G. 964 780 184 99.461 0,18 0,25

LIGURIA 1.483 1.302 181 161.585 0,11 0,28

EMILIA ROMAGNA 4.489 3.558 931 447.417 0,21 0,29

TOSCANA 3.982 3.412 570 407.692 0,14 0,22

UMBRIA 765 609 156 94.952 0,16 0,21

MARCHE 1.389 1.269 120 160.091 0,07 0,27

LAZIO 6.394 4.379 2.015 614.635 0,33 0,49

ABRUZZO 1.309 984 325 148.556 0,22 0,34

MOLISE 239 248 -9 34.771 -0,03 0,25

CAMPANIA 5.743 4.165 1.578 613.825 0,26 0,46

PUGLIA 4.182 2.831 1.351 385.842 0,35 0,43

BASILICATA 465 342 123 60.657 0,20 0,25

CALABRIA 1.589 1.257 332 188.908 0,18 0,36

SICILIA 3.585 3.700 -115 480.653 -0,02 0,36

SARDEGNA 1.425 919 506 172.596 0,29 0,44

NORD-OVEST 16.607 12.639 3.968 1.553.518 0,25 0,37

NORD-EST 11.128 8.718 2.410 1.134.151 0,21 0,30

CENTRO 12.530 9.669 2.861 1.277.370 0,22 0,36

SUD E ISOLE 18.537 14.446 4.091 2.085.808 0,20 0,40

ITALIA 58.802 45.472 13.330 6.050.847 0,22 0,36

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al 30 giugno 2022

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo

trimestrale

Imprese

registrate al

30.09.2022

Tasso di

crescita III trim

2022

Tasso di

crescita III trim

2021

Società di capitali 19.550 7.194 12.356 1.848.718 0,67 0,73

Società di persone 2.723 3.867 -1.144 911.444 -0,12 -0,07

Ditte individuali 35.568 33.634 1.934 3.082.946 0,06 0,29

Altre forme 961 777 184 207.739 0,09 0,20

TOTALE 58.802 45.472 13.330 6.050.847 0,22 0,36

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività

Valori assoluti al 30.09.2022 e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30.062022 (per entità della var. % nel periodo)

TOTALE IMPRESE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese

registrate al

30.09.2022

Saldo

trimestrale

Variazione %

III trim 2022

Variazione%

III trim 2021

Attività professionali, scientifiche e tecniche 238.071 2.704 1,14% 1,16%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 81.066 833 1,03% 1,02%

Istruzione 33.876 313 0,93% 0,95%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 13.750 97 0,71% 0,47%

Sanità e assistenza sociale 46.841 314 0,67% 0,71%

Servizi di informazione e comunicazione 141.796 842 0,59% 0,78%

Attività finanziarie e assicurative 134.737 786 0,59% 0,89%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 216.912 1.201 0,55% 0,85%

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 461.834 2.244 0,49% 0,68%

Attività immobiliari 301.649 1.456 0,48% 0,59%

Costruzioni 842.388 3.935 0,46% 0,74%

Altre attività di servizi 249.480 1.151 0,46% 0,47%

Trasporto e magazzinaggio 164.007 502 0,31% 0,30%

Fornitura di acqua; reti fognarie 11.653 19 0,16% 0,23%

Attività manifatturiere 530.901 389 0,07% 0,10%

Agricoltura, silvicoltura pesca 727.156 101 0,01% 0,08%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; rip.ne di autoveicoli 1.455.265 -641 -0,04% 0,20%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – III trimestre 2022

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock rispetto al 30 giugno 2022

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo

trimestrale

Tasso di

crescita

trimestrale

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo

trimestrale

Tasso di

crescita

trimestrale

GORIZIA 141 83 58 0,59% SONDRIO 122 96 26 0,18%

MILANO 4.834 2.912 1.922 0,50% TORINO 2466 2075 391 0,18%

PRATO 568 411 157 0,47% L’AQUILA 256 204 52 0,17%

AOSTA 134 78 56 0,46% VERCELLI 132 106 26 0,17%

BOLZANO 659 393 266 0,44% SALERNO 1143 942 201 0,17%

TRIESTE 199 131 68 0,43% GENOVA 807 664 143 0,17%

BARI 1.652 1038 614 0,42% MANTOVA 355 295 60 0,16%

TARANTO 545 338 207 0,40% MACERATA 311 257 54 0,15%

ORISTANO 113 58 55 0,38% PESARO E URBINO 292 233 59 0,15%

ROMA 5.019 3320 1699 0,37% ASTI 237 203 34 0,15%

CAGLIARI 649 388 261 0,37% PERUGIA 563 458 105 0,14%

BRINDISI 444 311 133 0,34% BELLUNO 128 108 20 0,13%

PIACENZA 291 194 97 0,33% COSENZA 576 489 87 0,13%

MODENA 777 540 237 0,33% RAVENNA 335 288 47 0,12%

REGGIO EMILIA 627 450 177 0,32% AGRIGENTO 328 281 47 0,11%

BRESCIA 1252 866 386 0,32% UDINE 409 358 51 0,10%

CASERTA 960 654 306 0,31% CALTANISSETTA 191 165 26 0,10%

NAPOLI 3.006 2042 964 0,31% NUORO 209 181 28 0,09%

LECCO 237 161 76 0,30% VITERBO 287 254 33 0,09%

LECCE 843 621 222 0,29% RIMINI 356 323 33 0,08%

SASSARI 454 292 162 0,29% TRAPANI 324 287 37 0,08%

LATINA 546 383 163 0,28% ISERNIA 79 72 7 0,08%

MONZA E BRIANZA 806 598 208 0,28% LIVORNO 306 282 24 0,07%

NOVARA 317 237 80 0,27% CROTONE 172 159 13 0,07%

BOLOGNA 1022 769 253 0,27% IMPERIA 234 216 18 0,07%

LODI 174 131 43 0,27% FORLI’ – CESENA 357 328 29 0,07%

PESCARA 352 252 100 0,26% BERGAMO 890 827 63 0,07%

SIENA 254 181 73 0,26% PALERMO 801 734 67 0,07%

VARESE 721 545 176 0,26% PISA 386 359 27 0,06%

VERONA 944 701 243 0,26% PAVIA 464 436 28 0,06%

REGGIO CALABRIA 411 278 133 0,24% CUNEO 593 556 37 0,06%

MATERA 168 115 53 0,24% AVELLINO 338 314 24 0,05%

FOGGIA 698 523 175 0,24% CREMONA 276 261 15 0,05%

BENEVENTO 296 213 83 0,23% PISTOIA 313 296 17 0,05%

FROSINONE 422 308 114 0,23% LA SPEZIA 199 190 9 0,04%

TRENTO 482 364 118 0,23% RIETI 120 114 6 0,04%

TERNI 202 151 51 0,23% SAVONA 243 232 11 0,04%

FIRENZE 1015 773 242 0,23% PORDENONE 215 208 7 0,03%

CHIETI 412 311 101 0,22% LUCCA 389 379 10 0,02%

ALESSANDRIA 422 331 91 0,22% PARMA 352 359 -7 -0,02%

VIBO VALENTIA 135 104 31 0,22% ANCONA 388 401 -13 -0,03%

COMO 499 398 101 0,21% SIRACUSA 237 255 -18 -0,04%

CATANZARO 295 227 68 0,21% MASSA CARRARA 170 182 -12 -0,05%

PADOVA 944 743 201 0,21% BIELLA 109 119 -10 -0,06%

RAGUSA 281 204 77 0,20% CAMPOBASSO 160 176 -16 -0,06%

VENEZIA 771 617 154 0,20% ENNA 89 101 -12 -0,08%

TERAMO 289 217 72 0,20% ROVIGO 224 247 -23 -0,09%

VICENZA 727 569 158 0,20% MESSINA 441 517 -76 -0,12%

FERRARA 372 307 65 0,19% GROSSETO 249 286 -37 -0,13%

ASCOLI PICENO 224 178 46 0,19% FERMO 174 200 -26 -0,13%

AREZZO 332 263 69 0,19% VERBANIA 84 106 -22 -0,17%

TREVISO 796 638 158 0,18% CATANIA 893 1156 -263 -0,25%

POTENZA 297 227 70 0,18% ITALIA 58.802 45.472 13.330 0,22%

