Una rappresentanza dell’associazione provinciale Cuochi nel Culinary Team Sicilia Junior

Una rappresentanza della associane privinciale cuochi e pasticceri Ennesi nel CulinaryTEAMSICILIA JUNIOR porta a casa ben 3 trofei medaglia d’oro, premio della critica e miglior brigata. Si svolta a Rimini organizzata dalla federazione italiana cuochi , nella categoria cucina calda a squadre, il Team Sicilia di cui fa parte anche Aurora Testa lady di Troina e associata con la provincia di Enna, ad accompagnarla l’instancabile presidente Giuseppe Rinallo, e anche consigliere regionale unione Cuochi Siciliani, dopo mesi di sacrificio, il risultato ottenuto e’ impressionante con ben 3 riconoscimenti. Siamo orgogliosi afferma il presidente del prestigioso risultato che ci permette di far conoscere la nostra provincia a livello nazionale.la nostra forza è l unione fra le provincie che mira a valorizzare sempre e solo la Sicilia, e vorrei dedicare questo risultato al duro lavoro di tutti i soci uno ad uno. Stiamo crescendo come provincia dobbiamo andare tutti verso questa direzione uniti e compatti e sono certo che arriveranno altre soddisfazioni per tutti, anche per le nostre aziende e chi lavora assieme a noi.siamo tanti ma abbiamo bisogno di tutti.

[12:03, 21/2/2024] Rinallo Giuseppe: Un grande grazie al nostro presidente regionale Rosario Seidita ed ai team manager Liborio Bivona e Alfio pollari

Visite: 120