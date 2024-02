Avere una rappresentanza della provincia di Enna nel Team Sicilia deve essere motivo di orgoglio e di crescita per tutti, fare sempre di più, siamo nel cuore della Sicilia e sono orgoglioso di esserne il presidente e rappresentarla nel miglior modo possibile. Grazie a tutti I SOCI che sostengono la nostra associazione questi riconoscimenti,medaglia d’oro, permio della critica e miglior brigata, sono dedicati anche a voi uno ad uno ,grazie di cuore.

RINGRAZIO di cuore i team manager Alf Pollari e Liborio Bivona non solo professionisti ma anche campioni di umanità e umiltà!

Rappresentare L’ Unione Regionale Cuochi Siciliani per me e’ motivo di orgoglio. Grazie al mio presidente regionale Rosario Seidita e tutti coloro che credono in me in regione.

Un grande applauso a tutta la macchina organizzativa FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI .

Infine non mi rimane che ringraziare la nostra Lady Aurora Testa non solo da presidente ma anche come docente la mia alunna ancora una volta mi ha dato una grande soddisfazione, che non era il primo è non sarà l’ultimo.

Adesso spero che tutti gli studenti delle nostre scuole alberghiere si facciano avanti per raggiungere anche loro questi traguardi.la porta è aperta .

Il presidente Giuseppe Rinallo .

