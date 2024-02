L’Associazione Nazionale Archeologi

ha convocato gli Stati Generali dell’Archeologia nel decennale di tourismA 2024

L’Associazione Nazionale Archeologi sarà presente anche quest’anno alla decima edizione di tourismA, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, che si terrà a Firenze dal 23 al 25 febbraio 2024.

Gli eventi ANA avranno inizio venerdì 23 febbraio 2024, dalle ore 16:30 alle 17:30, con la presentazione, in Sala 4, della monografia di Elisa Costa “I rivestimenti degli scafi dall’antichità all’età moderna”, primo volume della collana editoriale Analysis. Archeologia – Professione – Ricerca, pubblicazione a cura dell’ANA ed edita dalla casa editrice All’Insegna del Giglio.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024, l’Associazione Nazionale Archeologi ha convocato, dopo oltre dieci anni dall’ultimo incontro, gli Stati Generali dell’Archeologia insieme alla Federazione delle Consulte universitarie di Archeologia, Archeoimprese, API – Archeologi del Pubblico Impiego e Assotecnici. L’evento avrà luogo sabato 24 febbraio 2024 in Sala Verde dalle 14:15 alle 18:15, e domenica 25 febbraio 2024 in Sala Limonaia dalle ore 09:15 alle 13:30.

Gli Stati Generali dell’archeologia mirano a fare emergere strumenti di dialogo e mediazione per lo sviluppo generale di tutto il settore in una sintesi collegiale che unisce accademia, professionisti, imprese e pubblico impiego. Questo intenso momento di confronto e dialogo, per la prima volta costruito su impulso dell’associazione di categoria e con la collaborazione delle consulte universitarie, mostra quanto si sia consolidata negli ultimi anni la coscienza professionale di quanti in Italia lavorano giornalmente in ambito archeologico, quanto sia sentito il valore della propria professione e quanto sia costante la volontà di farla progredire, attraverso il miglioramento dei contesti, delle normative, e dei campi di applicazione. Con l’obiettivo di mettere l’archeologia al servizio della società, per accompagnare lo sviluppo infrastrutturale del Paese senza rinunciare alla tutela del patrimonio archeologico, vero asset strategico nazionale.

La partecipazione dell’ANA a tourismA 2024 verrà accompagnata dalla presenza di uno stand espositivo dove trovare informazioni, iscriversi o rinnovare il tesseramento.

Link reference ANA:

1) Facebook: https://www.facebook.com/archeologi

2) Instagram: @archeologi_ana

3) Twitter: @Archeologi

4) YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCByIHo4-9p1rCa1AMrRbyMg

Calendario eventi:

1) Programma eventi ANA a tourismA: www.archeologi.org

2) Programma eventi tourismA: https://www.tourisma.it/programma-2024/

Per approfondire:

Scheda biografica del Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi:

Alessandro Garrisi è archeologo, Presidente della Fondazione Nino Lamboglia ONLUS, è stato Direttore Archeologo degli scavi di Capo Don presso Riva Ligure (IM) dal 2009 al 2022, e libero professionista dal 2006. Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi dal 2019, lavora in molteplici ambiti dell’archeologia e dei beni culturali, dallo scavo alla progettazione.

Marcella Giorgio è archeologa, si occupa principalmente di archeologia medievale e post-medievale con speciale attenzione nei confronti dell’archeologia urbana, dell’archeologia della produzione e degli studi sulla socio-economia e della ceramica medievale e moderna toscana e mediterranea. È attualmente funzionario archeologo del Ministero della Cultura presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. In ANA dal 2011, ha ricoperto numerose caricate regionali e nazionali e dal 2022 è Vicepresidente Nazionale.

Visite: 52