Sportelli aperti al consumatore: quattro sportelli per la tutela dei diritti

E’ pienamente operativo il progetto Sportelli aperti al consumatore, realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Sicilia con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il progetto ha Federconsumatori Sicilia come associazione capofila e Aiace e UGCONS come partner e garantisce l’apertura, per 12 mesi, di quattro sportelli in altrettante città siciliane: Termini Imerese, Giardini Naxos, Caltanissetta ed Enna. Ogni sportello è aperto per non meno di 8 ore a settimana, distribuite in due giorni.

Gli sportelli offrono informazioni sui diritti dei consumatori e assistenza in caso di problemi e controversie con le aziende di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, con gli operatori di telefonia, le banche, le società finanziarie e assicurative. Per ognuno di questi temi, il consumatore può rivolgersi agli sportelli per sapere se l’azienda (pubblica o privata) con la quale ha un problema si sta comportando in modo corretto, oppure no.

L’elenco degli sportelli, con l’indirizzo e tutti i riferimenti per contattarli, è disponibile alla pagina Web https://www.federconsumatorisicilia.it/sportelliapertialconsumatore/

“Siamo felici di poter continuare ad aiutare i consumatori – afferma il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – con altri quattro sportelli e in collaborazione con Aiace e UGCONS. Ci aspettiamo un’affluenza pari, se non superiore, a quella registrata dai nostri sportelli tradizionali e da quelli allestiti in altri progetti precedenti”.

