E’ d’argento il Mondiale Endurance 2025 di Rovera su Ferrari

Riccardo Novembre 9, 2025

TERZO POSTO ASSOLUTO NEL LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPA 2025 PER GIACOMO PEDRINI, GRANDE PROTAGONISTA ANCHE NELLA FINALE MONDIALE AL MISANO WORLD CIRCUIT

Riccardo Novembre 9, 2025

FERRARI ORGOGLIO ITALIANO

Riccardo Novembre 9, 2025

squadra calascibetta

Tennis: il Circolo Tennis Calascibetta alla fase regionale di Coppa Sicilia

Riccardo Novembre 9, 2025
matteo puglisi 1

Karting: lo xibetano Matteo Puglisi campione regionale Categoria 125 OK-N

Riccardo Novembre 9, 2025

Calcio giovanile: i risultati dell’Enna U17 Elite e U15 regionale

Riccardo Novembre 9, 2025

