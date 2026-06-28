Il Trofeo dei Castelli Peloritani torna protagonista: domani Messina al centro della regolarità nazionale

Torregrotta (ME) 23 giugno 2026. Messina È tutto pronto per il Trofeo dei Castelli Peloritani 2026, la manifestazione organizzata da Top Competition con il supporto dell’Automobile Club Messina, che domani porterà sulle strade del comprensorio peloritano equipaggi provenienti dalla Sicilia, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto.

Dopo le verifiche tecniche e sportive svoltesi oggi in Piazza Salvatore Pugliatti, cresce l’attesa per la partenza della gara, che anche quest’anno conferma il proprio prestigio nel panorama nazionale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Trofeo sarà valido come prova del Trofeo Nazionale Regolarità Classica, con coefficiente maggiorato 1,5, oltre ad assegnare punti per la Coppa Italia 4ª Zona e per il Campionato Siciliano Regolarità ACI Sport. Un riconoscimento che certifica la qualità organizzativa della manifestazione e la colloca tra gli appuntamenti di riferimento della disciplina. Le verifiche hanno animato il centro cittadino, accogliendo equipaggi e vetture in un clima di entusiasmo e condivisione. Domani sarà il cronometro a diventare protagonista: lungo un percorso che attraversa alcuni degli scorci più suggestivi dei Monti Peloritani, piloti e navigatori saranno chiamati a dimostrare precisione, concentrazione e perfetta sintonia, qualità imprescindibili nella regolarità. Saranno 32 gli equipaggi a prendere il via nella giornata di domani: 15 protagonisti del Trofeo Nazionale e 17 iscritti alla Regolarità Turistica, a testimonianza della costante crescita di una manifestazione capace di unire competizione, cultura motoristica e valorizzazione del territorio.

Il parco partenti offrirà uno spettacolo unico, con vetture che raccontano oltre mezzo secolo di storia dell’automobile: dalle iconiche Autobianchi A112, Lancia Fulvia, Opel Manta, Mercedes 190 e Fiat 131 Racing fino alle più moderne Porsche 911, Renault Clio RS e altre prestigiose granturismo, in un confronto che esalta lo spirito della regolarità, dove precisione e strategia valgono più della velocità pura.

La partenza è in programma domani alle ore 10.00 da Piazza Salvatore Pugliatti (ME), con arrivo previsto nel pomeriggio e successiva cerimonia di premiazione presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. Tutto è pronto per un’edizione che si preannuncia spettacolare, capace ancora una volta di coniugare sport, tradizione e promozione del territorio, confermando il Trofeo dei Castelli Peloritani come uno degli eventi di riferimento della regolarità automobilistica italiana.

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