Ultimi giorni per iscriversi al 12° Circuito Felice Nazzaro in programma il 24 e 25 aprile

Martedì 21 aprile è il termine ultimo per perfezionare l’iscrizione al prestigioso appuntamento organizzato dall’Historic Club Castrovillari. Attesi i grandi protagonisti del Tricolore ACI Sport.

Castrovillari (CS) 17 aprile 2026 – C’è tempo fino a martedì 21 aprile per iscriversi al 12° Circuito Felice Nazzaro, quinta tappa del Campionato Italiano Regolarità Auto storiche CIREAS, organizzato dall’Historic Club Castrovillari in programma il 24 e 25 aprile. Un evento sportivo di richiamo nazionale che porterà in calabria decine di equipaggi e splendide vetture storiche provenienti da tutta Italia. Intanto le iscrizioni stanno procedendo a pieno regime con la conferma della presenza di alcuni tra gli equipaggi più forti del campionato.

La gara di fatto sarà anche una preziosa occasione per promuovere il territorio grazie alla portata mediatica messa in campo da Automobile Club d’Italia tramite ACI Sport che andrà a realizzare servizi televisivi su ACI Sport TV sul canale 228 di Sky, con oltre 60 televisioni territoriali in tutto il Paese e 52 di TivùSat, relativi alla gara ed al racconto del territorio e la trasmissione integrale della Power Stage Classic, l’affascinante prova spettacolo su tre pressostati che sarà allestita nel centro cittadino di Castrovillari. Un percorso di circa 185 chilometri, scandito da 65 prove cronometrate che consentirà agli equipaggi sulle loro splendide vetture di attraversare dolcemente la faggeta di Novacco a circa 1300 mt sul Pollino, e attraverserà il Comune di Saracena, Castrovillari, San Basile, Morano, ancora Saracena e Frascineto.

Il programma prevede per la giornata di Venerdì 24 aprile a partire dalle ore 15.30 e fino alle ore 19.00, le verifiche tecniche e sportive che si terranno al Jolly Hotel a Castrovillari. La gara scatterà sabato 25 aprile alle 12.30 dalla centralissima PIazza Vittorio Emanuele di Castrovillari da dove gli equipaggi si muoveranno alla volta del Parco nazionale del Pollino passando per Morano Calabro con l’arrivo al Controllo Orario a La Catasta di Campotenese, località dove gli equipaggi potranno degustare prodotti e dolci tipici del territorio. Alle 19.00 gli equipaggi faranno rientro a Castrovillari, dove alle 19.10 si svolgerà la tradizionale prova spettacolo su tre pressostati Power Stage Classic (interamente ripresa televisivamente) tra Corso Garibaldi e Via Roma. La cerimonia di premiazione sarà alle 20.30 all’agriturismo Petrosa.

Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, l’ospitalità e i dettagli dell’evento sono disponibili sul sito www.historiclubcastrovillari.com e www.acisport.it

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