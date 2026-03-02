Oggi Leonforte ha accolto guide turistiche, accompagnatori e professionisti dell’esperienza provenienti da tutta la Sicilia per una giornata di formazione e scoperta del territorio.

L’iniziativa “Leonforte: raccontare il territorio”, organizzata da Scirocco Mediterranean Creative Lab nell’ambito del progetto Leonforte Magica, in collaborazione con l’Associazione Sicilia Tour Leaders, ha rappresentato un’importante occasione di confronto, networking e approfondimento dedicata alla valorizzazione del patrimonio locale e allo sviluppo del turismo esperienziale.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino luoghi, storie e identità del territorio grazie alla guida del dott. Giuseppe Maria Amato, antropogeografo, e alla collaborazione della Pro Loco Leonforte.

Questa giornata rientra nelle attività di animazione territoriale che il progetto sta portando avanti per costruire una rete di professionisti e ambasciatori capaci di raccontare Leonforte in modo autentico e consapevole.

Un grazie a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la qualità della partecipazione, al Comune di Leonforte e a Piero Livolsi – Sindaco di Leonforte per l’accoglienza presso l’Ecomuseo, e un ringraziamento speciale all’Associazione Siciliatourleaders- Acc.turistici per la collaborazione e il contributo alla riuscita dell’iniziativa.

Leonforte Magica continua, passo dopo passo, a costruire il futuro del territorio attraverso persone, relazioni e nuove opportunità.

