Troina: finanziamento per messa in sicurezza Monastero Basiliano San Michele Arcangelo

Ottenuto un finanziamento di 150 mila euro per la messa in sicurezza del prospetto del monastero basiliano di San Michele Arcangelo, recentemente ceduto a titolo gratuito dall’Oasi e acquisito dal Comune per salvare il bene monumentale dal crollo definitivo. Oggi sono stati consegnati i lavori e lunedì verrà avviato il cantiere. Questo intervento consentirà di evitare ulteriori crolli in attesa che venga finanziato il progetto esecutivo di consolidamento e restauro (importo 2,5 milioni di euro) fatto redigere dal Comune e presentato nell’ambito di un bando sulla rigenerazione urbana del Ministero dell’Interno. Un sentito ringraziamento al Soprintendente di Enna, arch. Angelo Di Franco, per lo straordinario impegno profuso per salvare questa preziosa testimonianza architettonica del monachesimo basiliano di Sicilia.

