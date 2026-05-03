On Fabio Venezia: un fondo regionale per il contrasto all’emergenza abitativa

Il disagio abitativo è una delle cause principali che acuisce la fragilità socio-economica delle famiglie ed espone all’aumento del rischio di scivolare in una condizione di povertà.

Secondo gli ultimi dati del Sunia, in Sicilia più di 30 mila famiglie sono in lista d’attesa per l’assegnazione di una casa popolare e 10 mila hanno subito sfratti negli ultimi anni.

Il taglio delle risorse per l’emergenza abitativa da parte del Governo rischia di causare non solo un significativo aumento dei casi di morosità ma anche più sfratti, con conseguente aumento di richieste di aiuto ai comuni da parte di famiglie in condizione di grave fragilità sociale.

Per queste ragioni abbiamo depositato un disegno di legge per istituire un fondo regionale per il contrasto all’emergenza abitativa e ne presenteremo un altro nei prossimi giorni per il diritto all’abitare nei comuni delle aree interne.

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