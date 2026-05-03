Aci Sport Sicilia: Nuovi Ufficiali di Gara in Sicilia: esami svolti a Enna
Nuovi Ufficiali di Gara in Sicilia
da Stampa Aci Sport Delegazione Sicilia | Mag 2, 2026 | Uncategorized
Conclusi gli esami promossi dall’Automobile Club Enna per la formazione di nuovi Ufficiali di Gara. Soddisfazione del Delegato/Fiduciario Regionale ACI Sport Sicilia Massimo Rinaldi per la costante crescita del movimento siciliano.
Enna, 1 maggio 2026 – Si sono svolti nella giornata del 29 aprile gli esami per Ufficiali di Gara indetti dall’Automobile Club Enna, validi per l’abilitazione alle funzioni di Commissario di Percorso (CP), Verificatore Tecnico (VT) e Verificatore Sportivo (VS).
Al termine delle prove la commissione esaminatrice, guidata da Maurizio Giugno, ha dichiarato idonei complessivamente 47 candidati, suddivisi in 29 Commissari di Percorso, 11 Verificatori Tecnici e 7 Verificatori Sportivi.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita e formazione promosso sul territorio regionale da ACI Sport Sicilia, finalizzato al rafforzamento delle figure federali impegnate nelle diverse discipline automobilistiche.
Il Delegato/Fiduciario Regionale Massimo Rinaldi ha espresso soddisfazione per il costante incremento degli Ufficiali di Gara in Sicilia, sottolineando come commissari e verificatori rappresentino figure indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle competizioni automobilistiche nel rispetto delle normative sportive ed in piena sicurezza.
L’attività formativa proseguirà anche nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti dedicati alla qualificazione ed all’aggiornamento degli Ufficiali di Gara siciliani.