Giornata Mondiale del Gioco: il 28 maggio grande festa al Castello di Lombardia

ella “๐”พ๐•š๐• ๐•ฃ๐•Ÿ๐•’๐•ฅ๐•’ ๐•„๐• ๐•Ÿ๐••๐•š๐•’๐•๐•– ๐••๐•–๐• ๐”พ๐•š๐• ๐•”๐• ” la Pro Loco Enna “Proserpina” Aps vuole fare ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ il nostro maniero alle ๐—ณ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ถ ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฏ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ถ dedicando una ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ con giochi, trampoliere, angoli didattici con materiale manipolativo, laboratori di pittura e la

๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ ๐—˜๐—ฑ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—˜๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ

riservata ai tanti artisti provenienti da tutta la Sicilia che daranno sfogo al loro talento dipingendo in una delle piรน belle aree della Sicilia il parco Archeologico Castello di Lombardia, Rupe e Museo del Mito.

๐—ฅ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ถ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ผ ๐—˜๐—ป๐—ป๐—ฎ, ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น’๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—˜๐—ป๐—ป๐—ฎ, ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ.

๐—ฉ๐—ถ ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ, ๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—”๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ, ๐——๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐— ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฌ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿด.๐Ÿฌ๐Ÿฌ, per una passeggiata nelle terre del Mito, portate i vostri bimbi a giocare in una zona sicura come il secondo cortile del castello di Lombardia nelle mani sapienti degli amici

animatori per vivere insieme momenti indimenticabil

