Zō Centro Culture Contemporanee – Catania

Buon compleanno “Patrizzia”, la sirena ammaliatrice di Savì Manna compie 10 anni

Zō Centro Culture Contemporanee ospita una replica speciale dello spettacolo culto

di Savì Manna: «Patrizzia è il difetto, l’indicibile, il lato oscuro della mia città, ciò che nessuno vuole vedere o sentire, ma di cui tutti siamo complici. È quella furia sciocca, volgare e indomabile, che ancora si respira e si perpetua tra le strade di Catania»

Nella stessa giornata il Dipartimento di Scienze Umanistiche organizza al Monastero dei Benedettini un incontro dedicato allo spettacolo, moderato dalla docente Simona Scattina

Catania, Zō Centro culture contemporanee

mercoledì 6 maggio 2026, h 21

biglietto unico € 12

www.zoculture.it

Il racconto lucido di una passione verso il proibito e della disperata ricerca di un quotidiano sempre sopra le righe. Una storia “forse vera”, che comunque attinge alle cronache catanesi dei primi Anni 80.

È “Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Savì Manna, che conclude i festeggiamenti per il decennale dal debutto con una replica speciale a Catania, città natale di Patrizzia (la doppia Z non è un errore), martedì 6 maggio alle ore 21 da Zo Centro Culture Contemporanee.

La protagonista di questo monologo, che gode del patrocinio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e che in 10 anni ha incantato e sedotto gli spettatori di mezza Italia, ha 50 anni e lavora allo storico mercato catanese della Pescheria. Oggi Patrizzia vende pesce, ma non è sempre stato così… Patrizzia, moderna sirena, ammalia chi l’ascolta cantando le vicende della sua vita.

Alle prime luci dell’alba, seduta su una poltrona nera, nell’intimità della sua casa, racconterà al pubblico la sua storia eccezionale… quella di una “sensation seeker”, una cacciatrice di sensazioni, emozionalmente dipendente da esperienze forti, estreme, sempre alla ricerca del rischio.

Dopo gli spettacoli Lupo, Sheet e Importante, molto importante, Savì Manna ha consegnato al pubblico una parte della sua ricerca attoriale e linguistica fissando l’attenzione, ancora una volta, su un personaggio ai margini della società, metafora della Sicilia: terra alla periferia dell’Occidente.

Ma Patrizzia – testo finalista al concorso internazionale per le tematiche LGBTQ+ “Premio Carlo Annoni” nel 2020 – è anche testimone di un’identità di genere frammentata, smarrita, nella quale le costruzioni simboliche di appartenenza sessuale si destrutturano e si ricompongono in un conflitto interno incessante: ricercare una propria identità per sopperire alla mancanza di relazioni fondanti ed identificative. Patrizzia è quindi espressione di una sofferenza e di un conflitto che si traduce in atteggiamenti provocatori e spesso violenti che la condannano al gioco di vittima e carnefice. Come un veliero senza timone, Patrizzia fluttua sulle sfumature più nascoste e contraddittorie dell’umano.

«“Patrizzia” è senza dubbio il lavoro che più di altri mi ha messo alla prova – racconta Savì Manna –. Dopo un concepimento che definirei “naturale”, una sera alla Vucciria di Palermo, lo storico mercato che di notte cambia volto, davanti ai miei occhi si è materializzata Patrizzia. Per la prima volta ho incontrato il personaggio di un mio spettacolo già scritto… è stato stravolgente, ma anche una importante chiave di volta. Patrizzia è il difetto, l’indicibile, il lato oscuro della mia città, ciò che nessuno vuole vedere o sentire, ma di cui tutti siamo complici. È quella furia sciocca, volgare e indomabile, che ancora si respira e si perpetua tra le strade di Catania».

Il testo di “Patrizzia. La vera storia di una sensation seeker” in dieci anni è stato rappresentato anche al Festival Teatro Bastardo di Palermo e per ben due volte al MÀT (Settimana della Salute Mentale) di Modena. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania organizza martedì 6 maggio alle ore 10 al Monastero dei Benedettini di Catania (aula 75, ingresso gratuito) un incontro dedicato ai 10 anni di “Patrizzia. La vera storia di una sensation seeker”. Moderato dalla docente Simona Scattina, docente di Discipline dello spettacolo, l’incontro vedrà la partecipazione dell’attore, autore e regista Savì Manna, della docente Stefania Arcara, presidente del Centro Interdisciplinare Studi di Genere (Genus); di Salvatore Menza, professore associato di Glottologia e linguistica e di Nicola Patanè, psicologo, psicoterapeuta e ipnoterapeuta.

“Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker”

Scritto, diretto e interpretato da Savì Manna, scenografie e disegno luci Salvo Pappalardo

Una produzione Leggende Metropolitane \ Statale 114.

Trailer: https://youtu.be/UO2_S8bY18k.

Biglietto: € 12, prevendita on line su https://dice.fm/partner/tickets/event/py87gw-patrizzia-6th-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Advertisement

Advertisement

Visite: 90