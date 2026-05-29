“TRIP” è il nuovo singolo di Essemme: un viaggio tra caos, identità e rivalsa

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 maggio 2026.

Essemme torna con “TRIP”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme di streaming digitale.

Un brano intenso e diretto, capace di trasformare il caos interiore in musica, alternando rabbia e lucidità all’interno di un racconto profondamente personale. “TRIP” è un viaggio tra pressione, ambizione e identità, dove notti insonni, sogni che hanno un prezzo e rapporti umani sempre più superficiali diventano il riflesso di una generazione in costante conflitto con sé stessa e con ciò che la circonda.

Su un beat crudo e introspettivo, Essemme costruisce un’atmosfera sospesa tra fame, paranoia e voglia di riscatto, lasciando emergere anche un forte senso di appartenenza verso la propria terra.

Nel ritornello, la frase “E quando parto sto a pezzi come Mosaici” richiama simbolicamente i celebri mosaici della Villa Romana del Casale, patrimonio identitario della città di Piazza Armerina, trasformando il distacco dalle proprie radici in un’immagine potente e personale.

Il singolo è stato spoilerato in anteprima durante un live show ufficiale a Vizzini, in occasione dei festeggiamenti in Piazza Marconi dedicati a Maria Santissima Odigitria, suscitando curiosità e forte coinvolgimento da parte del pubblico presente.

“TRIP” non è solo una traccia musicale, ma uno stato mentale che racconta il peso delle aspettative, la difficoltà di restare autentici e il bisogno di trovare il proprio spazio in un mondo sempre più costruito sulle apparenze.

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