TRE ANNI DI IOCOMPROSICILIANO

Preparata questa mattina

una megacassata ai Quattro Canti di Palermo

IoComproSiciliano, una comunità di oltre 350.000 utenti che promuove e sostiene il Made in Sicily, festeggia oggi 3 anni di attività. La comunità è attiva sui social e il brand è attivo nella creazione del valore attorno al prodotto siciliano.

In occasione di questo importante evento è stata realizzata questa mattina, ai Quattro Canti della città di Palermo, luogo centrale e simbolico, dalla pasticceria Oscar, una Cassata di 1,4 metri di diametro.

La cassata è il dolce che IoComproSiciliano ha eletto come suo simbolo e che rappresenta in modo egregio il nostro territorio. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Palermo, da sempre vicino al progetto. Per l’occasione IoComproSiciliano è stato affiancato da alcuni brand dell’Isola che in modo diverso raccontano la Sicilia in italia e nel mondo nei loro prodotti.

«Sono molto contento di questi tre anni – dice Davide Morici, fondatore e presidente di IoComproSiciliano – abbiamo dato voce a territorio ed imprese in questi anni, e sappiamo che esiste una Sicilia di grande valore che ha bisogno di una voce. IoComproSiciliano è stata e continuerà ad essere quella voce».

«Questo appuntamento – sostiene il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – è la ricerca convinta di una identità e di un brand che vogliamo restituire alla città e alla comunità. Una Palermi che vuole essere migliore e si sta mostrando competitiva per cancellare le ombre del suo passato, puntando a un presente e a un futuro migliore».

