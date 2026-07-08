Carceri, Anci Sicilia: “Istituire i Garanti comunali per i diritti dei detenuti”

Domani un incontro alle 10 nella sede dell’associazione dei Comuni siciliani

Palermo – Istituire la figura del Garante comunale dei diritti dei detenuti nei Comuni siciliani, sedi di istituti penitenziari, che ancora sono sprovvisti di questa figura. È il tema al centro dell’incontro di approfondimento promosso da Anci Sicilia, che si terrà domani 9 luglio alle 10, nella sede dell’Associazione dei Comuni siciliani, in via Roma 19 a Palermo.

I Comuni, in cui sono presenti strutture penitenziarie, possono prevedere, nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, l’istituzione di questa figura chiamata a svolgere un’importante funzione di tutela dei diritti delle persone detenute, di quelle private della loro libertà personale e delle loro famiglie. Nonostante la rilevanza del tema, oggi in Sicilia solo un numero esiguo di Comuni ha proceduto all’istituzione del garante.

A dare il benvenuto saranno il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

Relatori dell’incontro saranno: Antonino De Lisi, Garante regionale dei diritti dei detenuti, Salvo Fleres, esperto e già Garante regionale e Guglielmo Reale, dirigente del dipartimento regionale alla Famiglia, che illustrerà le opportunità di finanziamento per questi Comuni.

Parteciperanno all’incontro anche i Garanti comunali di Palermo, Pino Apprendi, Messina, Lucia Risicato, Siracusa, Giovanni Villari e Trapani, Alessandra Vitalba.

I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi sono invitati a partecipare.

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