“La scelta del governo regionale sui rimborsi per le spese di

trasporto degli studenti è inaccettabile, incomprensibile e

probabilmente illegittima, perché introdurre una soglia di reddito per

accedere ai benefici significa violare lo spirito della legge e

colpire il diritto allo studio per centinaia di ragazzi e ragazze,

scaricando sui comuni spese essenziali, addirittura operando una

scelta retroattiva che si abbatterà su enti locali già al collasso.

Ancora più grave la situazione che si verrà a creare per le famiglie

degli studenti delle isole minori che non hanno alternativa

all’utilizzo del mezzo collettivo per raggiungere le scuole.

Assistiamo attoniti a misure che non hanno una logica se non quella

di raschiare il fondo del barile della spesa pubblica mentre risorse

economiche imponenti si sprecano in iniziative che non garantiscono

nessun ritorno sociale o economico alla Sicilia ma solo un premio a

questo o quel deputato di una maggioranza raccogliticcia.

Chiediamo che il governo Musumeci ritorni rapidamente sui propri

passi, ritirando le disposizioni emanate e rimpinguando i capitoli di

spesa per garantire un reale ed effettivo diritto allo studio.”

Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale dei CentoPassi, che

preannuncia un’interrogazione urgente sulla vicenda.

