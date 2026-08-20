Dal 21 al 23 agosto tre serate dedicate alla musica nella suggestiva cornice di piazza Dante e della Chiesa di San Domenico.

Si comincia venerdì 21 agosto alle ore 21.00 con Rita Botto Quintet – Sicilia in Jazz. Sabato 22 agosto sarà la volta di Cristina Russo & Neosoul Combo, mentre domenica 23 agosto la rassegna si concluderà con il Luca Aletta Quintet.

Tre appuntamenti e diverse sonorità per accompagnare le serate d’agosto e vivere insieme la musica in uno dei luoghi più suggestivi di Aidone.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale “L’Imbuto”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 94