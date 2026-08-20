Associazione Enna Più: mensa a Km 0 nelle scuole

Ad agosto c’è chi va in vacanza e chi prova a cambiare le cose.

Abbiamo inviato una proposta ufficiale al Sindaco e alla giunta per portare la mensa a km 0 nelle nostre scuole.

L’obiettivo è semplice: stop ai cibi industriali che viaggiano per giorni, spazio a prodotti locali e di stagione.

Vogl iamo che i nostri bambini mangino cibo sano e buono e, contemporaneamente, vogliamo sostenere i produttori del nostro territorio che lavorano bene.

LA PEC é stata inviata. Crediamo che questa sia una battaglia di civiltà e buon senso che fa bene alla salute dei più piccoli e all’economia del nostro territorio.

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