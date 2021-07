Tonno sostenibile: nuovo appuntamento di Federconsumatori a Palermo

Prosegue la campagna di Federconsumatori Sicilia per diffondere le corrette informazioni sul tonno sano e sostenibile.

L’iniziativa, promossa dall’associazione di tutela dei diritti dei consumatori in collaborazione con il team di ricerca della Professoressa Daniela Mainenti (esperta di lotta alla pesca illegale), ha già visto altre iniziative sul campo nelle settimane scorse. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 23 luglio, in via Ruggero Settimo angolo via Generale Magliocco dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Anche in questa occasione sarà distribuito un vademecum, composto da informazioni e consigli semplici e pratici che aiutano il consumatore a scegliere solo il tonno migliore (sia in scatola che fresco), e sarà chiesto ai consumatori di partecipare un sondaggio per appurare la loro reale conoscenza in merito ai vari tipi di tonno e ai diversi metodi di pesca.

Visite: 29