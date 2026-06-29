Banco Alimentare della Sicilia presenta il Bilancio Sociale e apre un dialogo sul valore generato dalla sostenibilità nei processi di crescita di imprese, comunità e territorio

CATANIA 28 GIUGNO 2026 – Come si misura il valore generato da un’organizzazione? E in che modo la sostenibilità può trasformarsi da semplice adempimento a leva strategica capace di rafforzare la competitività, favorire nuove relazioni tra profit e non profit e generare valore per le comunità?

Sono questi alcuni degli interrogativi che guideranno “Alleanze di Valore – La sostenibilità come strumento per essere competitivi e generare impatto territoriale”, l’evento promosso da Banco Alimentare della Sicilia in programma mercoledì 1° luglio alle ore 17.30 a Le Village by CA Sicilia, in via Ursino 58, Catania.

L’iniziativa, patrocinata dall’Università degli Studi di Catania, sarà l’occasione per presentare il Bilancio Sociale 2025 di Banco Alimentare della Sicilia e aprire un confronto concreto con imprese e mondo filantropico. Al centro, la sostenibilità come leva di sviluppo: non un fine in sé né soltanto un costo per le aziende, ma uno strumento per far crescere i territori, rafforzarne la competitività e generare valore nel tempo. Contributi di scenario, strumenti operativi, testimonianze aziendali e il racconto del percorso di Banco Alimentare della Sicilia daranno forma ad “Alleanze di Valore”: un progetto che mette in relazione imprese, Terzo Settore e territorio.

«La solidarietà, per essere efficace, deve essere organizzata – evidenzia Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia -. Per il quinto anno consecutivo ci confrontiamo con il Bilancio Sociale. Un modo chiaro per rendere sempre più leggibile e misurabile il valore generato dalle nostre attività e dalle collaborazioni costruite nel tempo con imprese, istituzioni e comunità locali e mostrare come la sostenibilità possa diventare un linguaggio comune capace di generare impatto positivo per la nostra terra».

Ad aprire i lavori e dare il via al confronto sarà il presidente Pietro Maugeri. L’incontro entrerà nel vivo con gli interventi di Alessio Biondo, professore associato di Politica Economica dell’Università di Catania, e di Francesco Dubini, Senior Professional Sustainability di The European House – Ambrosetti, che offriranno una lettura strategica del ruolo della sostenibilità nello sviluppo aziendale. Antonio Coco, CEO, e Anna D’Urso, Executive Assistant di ZeroLab srl Società Benefit, presenteranno il Bilancio Sociale 2025 e il percorso intrapreso da Banco Alimentare della Sicilia per evolvere da un documento prevalentemente narrativo a uno strumento strutturato di rendicontazione dell’impatto. Chiuderanno i lavori le testimonianze di tre imprese del territorio, che racconteranno il proprio percorso di sostenibilità, tra opportunità e sfide.

Modererà l’incontro Francesco Messina, membro del direttivo di Banco Alimentare della Sicilia e co-founder di Centocinquanta. I lavori si concluderanno con un momento di networking dedicato allo sviluppo di nuove connessioni tra gli attori del territorio.

L’evento è aperto alle aziende e al mondo filantropico, la registrazione è obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/e/alleanze-di-valore-tickets-1991535726970

Advertisement

Advertisement

Visite: 123