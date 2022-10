Tennis U14. a Calascibetta Flavio Salemi e Gaia Di Matteo campioni regionali

Sono Flavio Salemi e Gaia Di Matteo ad aggiudicarsi i titoli Under 14 di Tennis ai campionati regionali svoltisi sabato e domenica sui campi comunali in terra rossa di Calascibetta. Flavio Salemi dell’Asd Pinea ha battuto per 6/3 – 5/1 il ragusano del Circolo Tennis Ragusa Eduardo Bertone.

Gaia Di Matteo del CT Brolo ha vinto su Azzurra Manfredi del Circoletto dei Lagi per 6/2 – 6/2.

Alle finali regionali hanno partecipato i migliori otto atleti ed atlete dell’isola.

L’evento è stato organizzato dal Comitato Sicilia della Federtennis e dal Circolo Tennis Calascibetta.

