Fiorillo, settimana da urlo in Tunisia

La giovane tennista del Ct Palermo che si allena a Pistoia ha vinto il suo primo titolo Itf under 18 in singolare. Per Alessandra anche il sigillo nel doppio

Una giornata, quella del 15 febbraio, che la 17enne palermitana Alessandra Fiorillo ricorderà a lungo, dal momento che sul cemento outdoor di Gremda in Tunisia, ha centrato il suo primo titolo Itf under 18 nel singolare e vinto anche la prova del doppio insieme alla livornese Sveva Fumagalli.

Fiorillo, nata nel 2008, fa parte delle squadre di serie A1 e serie B2 del Ct Palermo ma dallo scorso mese di dicembre si è trasferita in Toscana, al Tc Pistoia, nuova sede dei suoi allenamenti.

La tennista palermitana a Gremda, dopo aver superato il girone vincendo tre partite su tre, dai quarti di finale in poi, ha sconfitto rispettivamente la sudafricana Morakene Molaoa e le francesi Capucine Dournes e Noemy De Bessa. Il torneo di Gremda era di categoria J60, quindi con i punti messi a referto, 60 appunto, Fiorillo dovrebbe avvicinarsi alla top 600 del ranking internazionale under 18.

In doppio, il successo sul cemento tunisino, è il quinto in assoluto (due li ha colti al Trofeo Antonino Mercadante al Ct Palermo nel 2024 e nel 2025). Va detto che si trattava del suo primo appuntamento internazionale della stagione, ragion per cui, il 2026 è iniziato davvero nel migliore dei modi.

Insieme a lei, a Gremda, era presente uno dei maestri del Tc Pistoia, ovvero Francesco Capone, anche se, colui che principalmente la segue sui campi del circolo toscano, è Tommaso Brunetti.

“Sinceramente non mi aspettavo di vincere il torneo- ammette Alessandra – anche perché non giocavo eventi Itf dallo scorso mese di settembre. Inoltre, qui in Tunisia, non c’erano condizioni meteo ottimali, il vento era davvero intenso e fastidioso. Nonostante tutto, penso di aver espresso un buon livello di gioco, in particolare nella prima gara della fase a gironi contro una giocatrice australiana molto insidiosa, così come lo era la francese che ho sconfitto in finale. Sono felicissima di questo successo che ripaga il duro lavoro fatto in queste settimane insieme al mio staff. Mi piace condividere la gioia del primo titolo in singolare con i miei genitori che mi stanno supportando parecchio in questo nuovo percorso. Da qui in avanti – conclude la tennista del vivaio del Ct Palermo – disputerò per un paio di mesi ancora tornei Itf juniores per poi concentrarmi solo sugli eventi del circuito professionistico (15 mila dollari n.d.r)”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 55