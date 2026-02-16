Parte il 2026 Sportivo AC Messina

Celebrati i campioni del Campionato Sociale 2025 nel Salone delle Bandiere: riconoscimenti a piloti, navigatori, scuderie, ufficiali di gara e protagonisti del motorsport peloritano, con lo sguardo già rivolto alla nuova stagione agonistica.

Messina, 16 febbraio 2026 – Si è svolta ieri, domenica 15 febbraio 2026, nella prestigiosa cornice del Salone delle Bandiere del Comune di Messina la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale 2025, organizzata dall’Automobile Club Messina presieduto dall’ing. Massimo Rinaldi.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di celebrazione dei campioni che si sono distinti nel corso della stagione sportiva, premiando impegno, professionalità e passione degli atleti protagonisti del 2025, in un clima di condivisione e orgoglio per l’intero movimento automobilistico peloritano.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Nei loro interventi è stato ribadito il valore dello sport quale strumento di crescita, aggregazione e promozione del territorio, con un plauso rivolto all’Automobile Club Messina e alla Top Competition per l’organizzazione della Finale CRZ 2025 disputata in città, con l’auspicio di rendere Messina sempre più protagonista nel panorama motoristico nazionale.

Nel corso della serata è stata rivolta infinita gratitudine a Daniele Settimo, indimenticato Fiduciario ACI Sport della Delegazione Sicilia, figura di riferimento per l’intero movimento regionale.

Il percorso celebrativo ha abbracciato tutte le discipline del panorama sportivo provinciale.

Ad aprire le premiazioni è stato il Karting, vivaio naturale del motorsport, con il titolo sociale assegnato a Salvatore Nania, davanti a Luca Lombardo Pontillo e Alessandro De Pasquale.

Particolarmente significativo il riconoscimento ad Angelo Lombardo, Campione del Mondo KZ2 Master, risultato di caratura internazionale che ha dato ulteriore prestigio al motorsport messinese.

Nei Rally moderni, tra i navigatori si è imposto Giuseppe Princiotto, Campione Siciliano Assoluto 2° Conduttore, mentre tra i piloti il titolo sociale è andato a Emanuele La Torre, autore di una stagione culminata nella vittoria della Coppa Italia Rally 9ª Zona , della classe Rally2 R5 e dell’Assoluto Under 25.

Nel Fuoristrada sono state consegnate targhe di riconoscimento ad Antonio e Riccardo Ricciari, distintisi con risultati di rilievo alla Dakar Classic e al Sardegna Rally Raid 2025.

Crescita costante per la Regolarità, disciplina che continua ad attrarre un numero sempre maggiore di soci AC Messina. Nella Regolarità Storica si sono imposti Salvatore Massimo Galioto (1° conduttore) e Giovanni Veneziano (2° conduttore); nella Regolarità Moderna i titoli sono andati a Francesco Bongiovanni e Nicoletta Gringeri, entrambi laureatisi anche Campioni Siciliani di specialità.

Nella Velocità il titolo sociale è stato conquistato da Andrea Campagna, mentre lo Slalom ha incoronato ancora una volta Emanuele Schillace, protagonista assoluto della stagione con la vittoria del Campionato Italiano Assoluto Slalom e del Gruppo E2 SC. Alle sue spalle Calogero Vitanza Notaro e Domenico Gangemi.

Spazio di rilievo ai Rally Auto Storiche, dove Giovanni Bonafede (1° conduttore) e Flavia Vizzari (2° conduttore) hanno guidato l’albo d’oro sociale, impreziosito da numerosi titoli siciliani nelle rispettive categorie.

Momento centrale della cerimonia l’assegnazione della Coppa Scuderie 2025, attribuita ex aequo a due realtà di riferimento del territorio:

CST Sport, vincitrice della Coppa 9ª Zona Rally, della Coppa Italia Rally e del Campionato Siciliano Rally;

Messina Classic Team, prima classificata nel Campionato Siciliano Regolarità Scuderie.

La Coppa del Campione 2025 è stata conferita a Emanuele Schillace per il titolo italiano assoluto Slalom.

Tra i momenti più significativi della serata l’assegnazione dei Premi alla Carriera, intitolati a figure storiche dell’Automobile Club Messina. Il Premio Umberto Rao alla Carriera, dedicato agli Ufficiali di Gara, è stato conferito a Gigi Allegra, Commissario Sportivo Regionale ACI Sport. Il Premio Giovanni e Tullio Lanese alla Carriera Sportiva è stato assegnato a Giuseppe Bosurgi, quale riconoscimento per il lungo e qualificato impegno nel motorsport.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato dedicato alle licenziate AC Messina, sempre più protagoniste nei campi di gara.

Sono state consegnate targhe di riconoscimento a:

· Angela Ferrara, 1ª di Classe RS 2.0 Plus Coppa 9ª Zona Rally e Coppa Italia Rally;

· Tindara Carmela Piccione, 1ª di Classe RS 1.4 Plus Coppa 9ª Zona Rally e Coppa Italia Rally;

· Agatina Triolo, per la miglior performance femminile nella classifica navigatori rally;

Il Premio Enzo Russo è stato assegnato ad Alice Siragusano, giovane e promettente navigatrice distintasi nel corso della stagione 2025.

La Coppa delle Dame 2025 è stata conquistata da Angelica Giamboi, protagonista assoluta dell’annata con la vittoria del Campionato Italiano Slalom Femminile, del Trofeo Sud Slalom Femminile e della Coppa Dame del Campionato Siciliano Slalom, confermandosi punto di riferimento del panorama nazionale.

Ampio spazio è stato dedicato agli ufficiali di gara e alle loro associazioni – Peloro ’93 e Zancle, alle quali sono state consegnate targhe per il prezioso lavoro svolto con competenza e spirito di servizio durante l’intera stagione. È stata inoltre presentata la nuova associazione ufficiali di gara intitolata “Mimmo Giacobbe”, nata in memoria di Mimmo Giacobbe, recentemente scomparso, figura di grande rilievo umano e sportivo, il cui ricordo continuerà a vivere attraverso l’impegno e l’attività della nuova realtà associativa.

Nel segno della continuità istituzionale e del costante raccordo con l’organo sportivo nazionale, sono stati inoltre riconosciuti i componenti di ACI Sport licenziati AC Messina per il contributo offerto all’organizzazione e alla promozione dell’attività agonistica: Bernardo Di Caro, Supervisore Rally Unico; Massimo Cambria, componente della Giunta ACI Sport; Armando Battaglia, membro del Consiglio Sportivo Nazionale; Domenico Salvo, Fiduciario Provinciale ACI Sport; Maurizio Messina, Supervisore Rally e Istruttore; Marcello Rizzo e Antonio Pittella, Istruttori. Un riconoscimento che ha voluto sottolineare il lavoro silenzioso ma determinante svolto a sostegno delle competizioni e della crescita tecnica del movimento.

Riconoscimenti sono stati inoltre consegnati ai preparatori messinesi, alle scuderie della città e della provincia e agli organizzatori di gare del territorio provinciale, realtà che rappresentano l’ossatura organizzativa del motorsport peloritano.

La premiazione del Campionato Sociale 2025 ha così sancito la conclusione di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, rinnovando l’impegno dell’Automobile Club Messina nel sostenere e valorizzare il movimento sportivo del territorio, con lo sguardo già rivolto alla stagione 2026.

