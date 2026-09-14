Tennis: a Calascibetta concluso il Master regionale IV categoria

Master regionale IV categoria

Concluso a Calascibetta il Master regionale di IV categoria. Presenti alla premiazione, Giorgio Giordano, presidente Fitp Sicilia, Salvatore Cavallaro e Fabrizio Greco, consiglieri regionali, il delegato provinciale, Luigi Napoli e il FUR, Salvatore Palumbo. Giudice di gara, Pietro Stivale, direttore di gara, Salvatore Bellomo.

Nel singolare maschile, successo di Marcello Conti su Calogero Di Caro. Martina Vella prevale nei confronti di Carola Lazzaro nel femminile.

Nel doppio maschile, Alessandro Platania e Domenica Nicola D’Alessandro sconfiggono Antonino Conticello e Massimiliano Calabrese.

Infine, nel doppio femminile, Martina Vella e Miriam Brandaleone superano Rossella Conti e Maria Garufi.

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