Il mito di Demetra incanta la Sicilia: la forza del dramma greco al centro del Circolo Culturale “Giovanni Meli”

MONTALLEGRO (AG) – Sabato 12 settembre, presso l’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro, è andato in scena il dramma greco “Demetra”, organizzato dal “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS” in sinergia con la compagnia teatrale “Noesis”, che ne ha curato la rappresentazione sotto la regia di Franco Ventura e Irina Zobacheva. La serata è stata presentata dall’attore e poeta Giuseppe Iatì, presidente del Circolo, che ha dato la parola al sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, per i saluti istituzionali, prima di salire sul parco nei panni del giovane Trittolemo.

Lo spettacolo ha proiettato il pubblico in un viaggio nell’antichità che si rifà al mito dei Misteri Eleusini, una tradizione interamente focalizzata sul destino dell’anima, il superamento del confine della morte e la promessa di una rinascita spirituale. Sebbene nell’immaginario siciliano la leggenda parallela del Lago di Pergusa si limiti a spiegare l’alternarsi delle stagioni nella natura, lo spettacolo ha guardato direttamente alle radici greche per esplorare il mistero dell’esistenza e il valore della sacralità universale. L’opera si è così distaccata dal semplice racconto popolare per concentrarsi sul significato intimo del dramma classico.

Dopo le rappresentazioni già tenute in diverse località dell’agrigentino, la storia di Demetra prosegue il suo cammino con la prossima tappa a Siracusa, per poi raggiungere il territorio ennese.

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