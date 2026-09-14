Storie correlate

sagra

Leonforte: al via i preparativi per la sagra della pesca tardiva

Riccardo Settembre 13, 2026

Biblioteca Navarria Crifò: venerdì 18 settembre l’evento “Fortuna fortunae – I wish you well”

Riccardo Settembre 13, 2026

Forum Paneuropeo delle Confraternite a Enna: il 16 settembre la conferenza stampa di presentazione dell’evento

Riccardo Settembre 13, 2026

Ultime notizie

meteo 8

Previsioni Meteo Enna: Temperature in media e instabilità pomeridiana

Riccardo Settembre 14, 2026
alessio

Contest Fotografico “Mani che tramandano. Il valore della tradizione”: primo posto per Alessio d’Alù

Riccardo Settembre 14, 2026
master 1

Tennis: a Calascibetta concluso il Master regionale IV categoria

Riccardo Settembre 14, 2026

Catanzaro (su gloriA), agrigentino di sciacca, sbanca il 10° Slalom Altofonte rebuttone

Riccardo Settembre 14, 2026