Contest Fotografico “Mani che tramandano. Il valore della tradizione”: primo posto per Alessio d’Alù

Un riconoscimento che custodirò nel cuore

Con grande emozione e gratitudine condivido con voi un momento speciale: il riconoscimento ricevuto per la vittoria del contest fotografico “Mani che tramandano. Il valore della tradizione”, promosso dalla Fondazione Francesco Gagliano ETS.

La fotografia nasce da un gesto silenzioso di cura e devozione: la deposizione della corona preziosa della Madonna, un momento in cui le mani custodiscono una tradizione e la memoria di un’intera comunità.

Ringrazio di cuore la Fondazione Francesco Gagliano ETS, nella persona della Presidente Salvatrice Maria Gagliano, per aver promosso questa preziosa iniziativa, capace di valorizzare i saperi locali, la memoria storica e il senso di comunità, in piena sintonia con le proprie finalità statutarie e sociali.

Un sentito grazie a Mons. Vincenzo Murgano, Parroco della Collegiata Chiesa Madre, ad Angelo Campione, Rettore della Confraternita Maria SS. della Visitazione, a Katia Randazzo, Assessore alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali, e a Francesco Luca Ballarò, esperto del culto Mariano, per i loro interventi e per il contributo offerto alla valorizzazione della tradizione e della devozione mariana.

Grazie a tutti coloro che hanno apprezzato il mio scatto, sostenuto il mio lavoro e condiviso questa emozione. Ogni fotografia è un racconto, ma quando riesce a restituire il valore di una tradizione diventa qualcosa di ancora più grande.

Un riconoscimento che mi sprona a continuare a raccontare, attraverso la fotografia, la bellezza della nostra Sicilia, delle sue feste, delle sue mani e delle sue storie.

Con gratitudine,

Alessio D’Alú

Pagina Facebook Alessio d’Alu

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