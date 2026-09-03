Tennis: a Calascibetta in corso il Master Regionale di 4^ Categoria

Dal 26 agosto al 6 settembre il circolo tennis Calascibetta ospita il master regionale di 4^ categoria di tennis. Le migliori tenniste e i migliori tennisti della Sicilia si esibiranno nello splendido impianto del polo sportivo di contrada Pianolonguillo . Al master partecipano i primi due classificati di ogni provincia nelle specialità singolare maschile e femminile e le prime due coppie del doppio maschile e femminile. Sui campi comunali gestiti dal circolo tennis Calascibetta si sfideranno circa 50 atleti, nelle diverse specialità , per la conquista del titolo di campione regionale di quarta categoria .

Sabato 5 e domenica 6 settembre semifinali e finali

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