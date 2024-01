Taormina attende i campioni delle 4 ruote

Il Premio “Nino Vaccarella” al centro della scena nello splendido scenario che costitui-

scono i vincitori dei Campionati Siciliani e quanti hanno dato lustro all’isola attraverso

l’automobilismo ed il karting nel 2023. Settimo: “Una festa che esalta lo sport”

Roccalumera (ME) 24 gennaio. I preparativi per la Premiazione dei Campioni Siciliani dell’Automobilismo e

del Karting 2023 fervono a Taormina.

La perla dello Jonio attende con trepidazione la data di venerdì 16 febbraio, quando alle 16.30 si accende-

ranno i riflettori sul palco del Pala Congressi e le telecamere di ACI Sport TV trasmetteranno sul canale 228

Sky ed in streaming, la Cerimonia organizzata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia sotto l’attento e meticolo-

so coordinamento di Daniele Settimo, Delegato/Fiduciario Regionale. Il giorno seguente, sabato 17 febbraio

alle 16.00 sul red carpet e sul palco del Pala Congressi sfileranno i Campioni ACI Sport dell’Automobilismo

e del Karting, i vincitori assoluti dei Campionati Italiani di tutte le discipline. Taormina capitale anche del mo-

torsport a 4 ruote.

Il Momento clou del 16 febbraio, certamente la consegna del Premio “Nino Vaccarella” quando Giovanni,

figlio del mai dimenticato Preside Volante, con il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi

Damiani e lo stesso Daniele Settimo consegneranno l’iconica opera, che come accaduto nelle due prece-

denti edizioni, è destinata a personalità d’eccellenza del motorsport.

Una festa che Taormina attende e mostra di gradire particolarmente attraverso l’efficace dialogo e collabo-

razione rinsaldata con l’Amministrazione della capitale del turismo e con il Sindaco On. Cateno De Luca.

La centralità dell’esclusivo appuntamento annuale richiamerà numerose personalità del mondo delle 4 ruote,

con la presenza di tutte le imprescindibili figure sportive: Dirigenti, Ufficiali di Gara, piloti, team, scuderie ed

appassionati, che prima di entrare in teatro potranno sfilare sul red carpet allestito all’esterno ed imprezio-

sito da più esclusive auto da corsa, naturalmente vincenti.

Il programma della giornata è decisamente intenso grazie al congruo numero di vincitori che la Sicilia vanta

nei suoi sei Campionati. Tra gli applausi riceveranno i premi Campioni Siciliani: Salvatore Arresta per gli Sla-

lom; Marco Pollara e Maurizio Messina per i Rally moderni; per la Velocità in Salita Storica Giu-

seppe Riccobono (1° Raggruppamento), Edoardo Piazza (2° Raggruppamento), Giovambattista Motta (3°

Raggruppamento) e Ciro Barbaccia (4° Raggruppamento); Luigi Fazzino per la Velocità in Salita mo-

derna; Salvatore Massimo Galioto (driver) e Marco Messina (co driver) per la Regolarità; per i Rally

Storici il 1° e 2° Raggruppamento a Raffaele Angelo Cinque e Fabrizio Fici, 3° Raggruppamento ad Antonio

Di Lorenzo e Francesco Cardella, 4° Raggruppamento a Paolo Mistretta e Andrea Cangemi.

-“Una festa che mira esclusivamente ad esaltare lo sport ed i suoi migliori protagonisti – afferma Daniele Settimo –

il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani e tutti gli ospiti speciali che onoreranno la serata,

sono la più prestigiosa e brillante cornice che desideriamo offrire ai nostri campioni in un momento completamente

dedicato al coronamento dei loro risultati ottenuti con impegno, dedizione e passione”-.

