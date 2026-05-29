Taglio del nastro per la sesta edizione di AutoServiceTec

Partita ufficialmente l’edizione 2026 di AutoServiceTec, il Salone biennale delle attrezzature per officine, ricambi, carrozzerie, gommisti, centri revisione e servizi che si terrà anche il 30 maggio e il 31 maggio, a SiciliaFiera di Misterbianco (Ct), dalle ore 10 alle ore 19 con ingresso riservato agli operatori del settore, biglietto omaggio scaricabile sul sito dedicato https://www.autoservicetec.it/index-2.html.

L’evento, organizzato dall’Associazione Euro Eventi di Catania, è stato inaugurato dal Senatore Salvo Pogliese, presente al taglio del nastro, che ha sottolineato l’importanza strategica di questo settore. All’inaugurazione anche Antonio Di Nardo, presidente di Euro Eventi, Swami Dinoia, Miss Tourism World, insieme a Bruno Dalto, responsabile agenzia Topazio Eventi, e Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera. Al centro del Salone biennale, quest’anno alla sua sesta edizione, ci saranno dunque le categorie che rientrano nei settori dell’Automotive e dell’Aftermarket.

AutoServiceTec rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo imprenditoriale della Sicilia e del Sud Italia, una vetrina ideale con soluzioni e novità per numerose figure professionali, dai costruttori ai rappresentanti ufficiali autorizzati, e con un’offerta che comprende attrezzature per autofficine, carrozzerie, ricambi, servizi, rigeneratori, gommisti, centri revisione e molto altro.

A corredo della manifestazione, anche questa nuova edizione, prevede un calendario di incontri di approfondimento e formazione per gli addetti del settore su tematiche specifiche e professionalizzanti, utili a confrontarsi con i manager e i tecnici di note aziende del comparto.

Sabato 30 maggio alle ore 10, Confartigianato Imprese propone la conferenza su “Il valore della professionalità dell’autoriparatore nell’era della digitalizzazione” (Sala Etna); alle 12.30 sarà la volta del corso su “Destinazione futuro: strategie e strumenti per l’officina protagonista del cambiamento” a cura di Cr Ricambi; infine, alle 16.30 un secondo appuntamento di Cr Ricambi e Assoservice sul tema “Innovazione, valore e sinergia. Il futuro dell’autoriparatore”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 70