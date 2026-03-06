Sunia Cgil Sicilia: Roberto Alosi nuovo segretario generale regionale

Catania, 6 mar- Roberto Alosi, catanese di origine, è il nuovo segretario generale del Sunia Cgil Sicilia. Lo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini. Subentra a Giusy Milazzo. Laureato in Filosofia, sindacalista Cgil dagli anni ’90, Alosi ha ricoperto ruoli di primo piano nell’organizzazione. E’ stato segretario generale della Camera del lavoro di Siracusa dal 2016 al 2025, in precedenza segretario generale della Flc Cgil aretusea e componente della segreteria provinciale con delega alle politiche industriali. Alosi assume la guida del Sunia “in una fase segnata da una profonda crisi abitativa- dice una nota- che intreccia diseguaglianze sociali, fragilità urbane, precarietà del lavoro e impoverimento dei territori”. “Il diritto alla casa e all’abitare sicuro e dignitoso- ha detto il nuovo segretario del Sunia nella relazione programmatica- è oggi una delle principali questioni sociali della Sicilia e del Paese. Caro-affitti, sfratti, degrado abitativo, emergenza energetica e fragilità urbana colpiscono migliaia di famiglie, giovani, lavoratori poveri, anziani, migranti. La casa non è una variabile di mercato- ha sottolineato- ma un diritto fondamentale e una condizione di cittadinanza. Proseguiremo nell’impegno affinchè questo diritto sia garantito”.

Hanno partecipato all’assemblea generale Stefano Chiappelli, segretario generale nazionale del Sunia, e Angela Biondi, segretaria confederale Cgil Sicilia.

