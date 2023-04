Sui Monti Sibillini la seconda sfida di CIVM

Il 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti dal 28 al 30 aprile porta nelle Marche il Campionato Italiano Velocità Montagna ed il Tricolore Auto Storiche. La gara in salita unica in live streaming ed in diretta su ACI Sport TV

Sarnano (MC), 26 aprile 2023. Sarà al 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti dal 28 al 30 aprile il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Montagna ed anche di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Interamente live la competizione in streaming su @CampionatoItalianoVelocitàMontagna e sugli altri canali social della Federazione, la gara CIVM in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Macerata, dove Enrico Ruffini è stato appena riconfermato alla presidenza, è valida anche quale 3° round della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna zona centro nord. La sfida cronometrica si svolgerà sull’affascinante tracciato da 9,927 Km che uniscono l’abitato di Sarnano con la vetta del Sassotetto, 783 metri più in alto, attraverso una pendenza media del 7,92%. Quello della Sarnano – Sassotetto è considerato tra i percorsi di gara più impegnativi ed apprezzati del panorama nazionale. Venerdì 28 aprile, per i 120 iscritti tra le auto “moderne”, giornata di operazioni preliminari con verifiche e controllo vetture, tutto al centro della caratteristica Sarnano. Sabato 29, per tutti i concorrenti ammessi al via, due manche di ricognizione, utili ai piloti per testare le auto sul percorso di gara. Domenica 30 aprile la giornata si aprirà con lo start dei protagonisti del Tricolore auto Storiche ed a seguire le auto di TIVM e CIVM. Sarà Fabrizio Bernetti il Direttore di Gara coadiuvato da Graziano Basile e Stefano Torcellan.

Dopo l’ottimo round d’apertura ad Alghero le sfide si arricchiscono ora di nuovi protagonisti annunciati e nuove vetture che rendono ancora più incerto ogni pronostico. Simone Faggioli arriva da primo leader sulla ufficiale Norma M20 FC Zytek, biposto di gruppo E2SC, con cui il fiorentino della Best Lap ha iniziato in Sardegna a difendere il suo 16° titolo Italiano. Seconda posizione assoluta ma leadership tra gli under 25 per il 23enne siracusano Luigi Fazzino che continua a convincere al volante dell’Osella PA 2000 turbo, con cui ha vinto domenica scorsa nella gara casalinga di TIVM Linguaglossa – Piano Provenzana. Il siciliano è stato pioniere della versione sovralimentata della biposto italiana curata da paco 74 Corse. Sempre dalla Sicilia, ma da Ragusa arriva il determinato Franco Caruso, deciso e concreto sulla Nova Proto NP 01-2, appaiato in classifica con il trentino della Vimotorsport Diego Degasperi che a sua volta è leader tra le biposto E2SS con l’Osella FA 30. In classe regina new entry è il salernitano della Speed Motor Angelo Marino, che dopo il successo in RS Cup 2022, adesso torna sulla Lola B99, monoposto in versione carenata, mentre rilancia l’altro trentino Adolfo Bottura sulla Lola F.3000. In cerca di riscatto il sardo Giuseppe Vacca, dopo l’avarizia della sorte subita in casa sulla Osella PA 30, mentre sarà sotto i riflettori il driver e preparatore abruzzese Stefano Di Fulvio, neo alfiere Pubblimotor, che lo scorso anno salì sul podio con l’Osella PA 30. Ad assalire la classe 2000 e non solo ci penserà il lucano Achille Lombardi che testacoda a parte, in Sardegna ha mostrato immediato feeling con l’Osella PA 2000 ora in generosa versione turbo. Mentre il calabrese Dario Gentile continua l’ottima esperienza sulla Osella PA 21 sempre da 2 litri. Si fa sempre più avvincente il novero delle biposto spinte da motore moto da 1000 e 1150 cc, con il giovane kartista senese Stefano Torsellini che in Sardegna ha convinto molto sulla Nova Proto NP 01 Aprilia, stessa vettura per il veneto Alberto Dall’Oglio, mentre su Osella ci saranno Lutz Spitaler, Filippo Golin ed il pugliese Giovanni Lisi. Danilo D’Ambrosio invece userà l’Elia Avrio.

Ripopolato il gruppo CN, i prototipi con motori derivati dalla serie, dove arriva da leader il calabrese Rosario Iaquinta che ha ritrovato l’Osella PA 21 Honda, ma ci sarà il tentativo di rimonta del laziale campione in carica Alberto Scarafone, anche lui su Osella, come il bolognese Marco Capucci, invece il giovane umbro Daniele Filippetti sarà come sempre su Ligier Honda.

Bello il gruppo GT dove il campione Lucio Peruggini dopo il primo round arriva da leader su Ferrari 488 Challenge EVO in versione Super Cup, ma questa volta le GT3 saranno due: la bella Aston Martin Vantage del napoletano Piero Nappi, decisamente minaccioso ad Alghero, a cui si aggiunge la graffiante BMW Z4 del romano Marco Iacoangeli. Sulle 488 del Cavallino ci saranno anche il trentino Matteo Moratelli ed il padovano Roberto Ragazzi in GT Super Cup, poi Vincenzo Cimino con la 458 in GT Cup. Il brindisino Francesco Montagna su Lamborghini Huracàn prosegue la caccia al doppio punteggio, mentre su Porsche 991 ci sarà l’altro esperto pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande. Si è mostrato subito efficace il ligure Gianluca Ticci che su Fiat X1/9 con cui ha fatto pieno di punti di gruppo E2SH in Sardegna, mentre cercherà riscatto contro la sfortuna Marco Gramenzi su Alfa 4C Judd. Per Abramo Antonicelli sarà gara di casa ed ha scelto l’Audi TT.

Prende sempre più consistenza il nuovo gruppo TCR, riservato alle auto turismo in arrivo di campionati in pista ed ora il bergamasco di Sicilia Rosario Parrino dovrà difendersi con la sua Leon Cupra da avversari del calibro di Alessandro Gabrielli, l’ascolano appena sceso dall’Alfa 4C ed ora su Hyundai i30, come il campano Giuseppe D’Angelo, che spera nell’asciutto per recuperare posizioni. Dalla pista arriva il pugliese Francesco Savoia su Peugeot come Alberto Leporati, mentre su Audi si schiera Mariano Maglioccola RS3 LMS.

In gruppo E1 il campione calabrese Giuseppe Aragona arriva da primo leader tricolore sulla “provvisoria” MINI, ma è attesa la prima salita del toscano Matteo Bacci al volante dell’Alfa Romeo Giulietta in arrivo dalla pista, dopo la falsa partenza di campionato per un guasto. Torna il triestino Paolo Parlato con la Renault Clio e l’ascolano Amedeo Pancotti parte alla difesa del TIVM sulla BMW M5 e sarà occasione sempre gradita per vedere in gara l’Alfa 155 GTA del teramano Roberto Di Giuseppe.

Il fasanese Giovanni Angelini su MINI scalerà i Sibillini al comando della classifica Racing Start Cup, le auto dei monomarca in pista, dove il pesarese Gabriele Giardini su Renault Clio è a caccia di punti TIVM e CIVM e dove rientra la tarantina Anna Maria Fumo, sicura protagonista adesso con la Peugeot 308. Il gruppo Racing Start Plus dove è balzato in testa il milanese Gianluca Grossi con la fidata Renault Clio, seguito dal pungente Fabio Titi su Peugeot 106 e dal siciliano Giovanni Grasso (Renault Clio), rivede tra le vetture turbo Vito tagliente, il driver di Martina Franca che rilancia la sfida sulla Peugeot 308, ma il corregionale Domenico Tinella anche lui sulla 308 del Leone non ha perso nessuna gara. Sono tanti gli spunti di sfida nella combattuta e partecipata categoria.

Decisamente affollato il gruppo Racing Start dove per la RSTB, le auto turbo benzina fino a 1650 cc, si è portato davanti a tutti il pugliese Angelo Loconte dopo l’1 a 1 con la giovanissima altoatesina Selina Prantl assolutamente disinvolta sulla MINI. Marco Magdalone su Peugeot è pronto al contrattacco, ma adesso su MINI ci sarà anche il salernitano Francesco Paolo Cicalese, detentore della Coppa RS 2000. Altri sei gli under presenti in RS dove con le Peugeot 308 ci sono l’ascolano Matteo Gabrielli e l’eugubino Alex Picchi, altro umbro è Kristian Fiorucci su Peugeot 106 come i calabresi Antonio Aquila e Attilio Paese, Citroen Saxo per Riccardo Pascolini. Si ripropone la sfida tra Honda Civic per gli esperti Paolo Venturi e Raffaele Lo Schiavo.

Classifiche CIVM dopo 1 gara: Assoluta: 1 Faggioli p. 20; 2 Fazzino 13,50; 3 Caruso e Degasperi 9. RS: 1 Errichetti 40; 2 Perez 28,50; 3 Lo Schiavo 23,50. RSTB: 1 Loconte 35; 2 Prantl 26; 3 Leonardi 24. RS Cup: 1 Angelini 40; Caruso 30; 3 Ciccheddu 24. RS Plus: 1 Grossi 35; 2 Titi 30; 3 Grasso 25. TCR: 1 Parrino 30; 2 Loffredo 23,5; 3 D’Angelo 23. E1: 1 Aragona 36; 2 Putzu 27,5; 3 Angius 24. E2SH: 1 Ticci 30; 2 Gramenzi 12. GT: 1 Peruggini 40; 2 Nappi 25; 3 Ragazzi 22. CN: 1 Iaquinta 40; 2 Scarafone 30; 3 Filippetti 24. E2SC: 1 Faggioli 40; 2 Fazzino 31; 3 Caruso 25. E2SS: 1 Degasperi 30; 2 Farris 25; 3 Bottura 19,50. E2SC – E2SS Motori Moto: 1 Farris 17,50; 2 Gosio 16; 3 Torsellini 13,5. Tr. Under 25: 1 Fazzino 31; 2 Prantl 26; 3 Leonardi 24. Coppa Dame: 1 Prantl 33. Tr. Scuderie: 1 Best Lap 76; 2 Vimotorsport 62,5; 3 Vesuvio 19,5.

Calendario CIVM 2023: 31/3-2/4 61^ Alghero – Scala Piccada (SS); 28-30/4, 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 12-14/5 64^ Coppa Selva di Fasano (BR); 26-28/5, 52° Trofeo Vallecamonica; 9-11/6 72^ Trento – Bondone (TN); 16-18/6, 62^ Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6-2/7, 58^ Rieti – Terminillo (RI); 21-23/7 58° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 18-20/8, 27^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 1-3/9, 65^ Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena (CL); 20-22/10, 31^ Salita del Costo (VI).

