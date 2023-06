L’estate si spalancherà nell’adorabile perla mamertina con lo “Street Food – Sicily on Tour” tappa Milazzo. L’apparato d’intrattenimento, turistico e gastronomico messo in piedi dall’organizzatore Claudio Prestopino, sin da aprile con le mete di Oliveri e Santo Stefano di Camastra, continua la sua mission di raggiungere molteplici località della regione, stavolta dal 22 al 25 giugno lungo la Marina Garibaldi di Milazzo, per divulgare l’intreccio perfetto della storia del cibo con quella dei territori. La formula logistica è funzionale alla conoscenza delle eccellenze della cucina tradizionale di qualità e gli Street fooders in questo caso distribuiranno le loro specialità, dando spazio alle peculiarità della sede ospitante. La manifestazione si articolerà per quattro date consecutive con una maggior offerta di specialisti – ben 32 attività di ristoro con Cibo da Strada come non l’avete mai gustato e poi: performance di cucina esclusiva, concerti e Dj Set.

Vedrà appunto esibirsi, in tre diverse serate, tre noti chef milazzesi (Massimo Milano, Salvatore – Totò Bonfiglio e Veronica Ravidà) di noti ristoranti Gourmet, che faranno assaggiare i loro piatti.

Nel Cooking Show di apertura, anche il Sindaco del Comune di Milazzo Pippo Midili si cimenterà accanto allo chef Milano. Il Gal Nebrodi Plus con la guida di Francesco Calanna si conferma vicino all’Organizzazione. A volere fervidamente questa tappa è stato il Management locale con il Primo Cittadino Midili che investe parecchio su iniziative che gravitano intorno al turismo

Milazzo (Messina) 14-06-2023 – Profumo di mare e brezza del Tirreno con uno sguardo penetrante verso le Isole Eolie sono i compagni di viaggio del prossimo “Street Food – Sicily on Tour”, che si spingerà sulla tappa di Milazzo con il suo indiscusso fascino dal 22 al 25 giugno (dalle ore 18 all’1:00) sulla Via Marina Garibaldi, rinomata come Lungomare Garibaldi. L’incantevole centro mamertino è stato scelto come terza avventura del Format culturale ed enogastronomico, targato dall’imprenditore Claudio Prestopino che vuole collocare sul piedistallo questa area che per sua natura si presta ad accogliere i turisti con le sue bellezze paesaggistiche e storiche. L’omaggio territoriale attraverso il Brand “Street Food – Sicily On Tour” viene realizzato con l’ambizione di allargare senza dubbio e sempre di più il progetto a tutta l’Isola ed anche in ulteriori comuni d’Italia. La cittadina – bomboniera – delle Ceramiche che è Santo Stefano di Camastra si è per esempio accaparrata la prenotazione per il prossimo anno, dopo la fortunata tappa della scorsa metà di maggio (11-14 maggio). La compagine di Prestopino ha consolidato l’aspetto della qualità delle aziende della ristorazione e dei piatti unici selezionati da proporre a tema, in base alla cittadina che ospita l’evento itinerante. Il ragionamento su Milazzo è quello di alzare l’asticella dei risultati puntando su una quantità più numerosa di professionisti del ramo gastronomico: si arriva a trentadue attività che rappresentano le eccellenze di zona e comprensorio e della Sicilia e che prepareranno la pietanza in stile Street Food. Sin dalla creazione che risale all’anno scorso con la tappa di Oliveri, la kermesse ha una sua forza istintiva concentrata nei borghi che sono un volano per il flusso turistico ma che vanno utilizzati e promossi con strategie mirate e in grado di rinnovarsi tornata per tornata. La tappa di Milazzo si avvarrà di tantissime ghiottonerie: dal Panino Bufalotto (con bocconcino di bufala, oltre al pesto di pistacchio e crudo siciliano) a Tacos di pesce di stagione, dalla Guastella di Santa Maria con polpetta di cavallo agli agrumi di Sicilia alla Rosettina con pesce spada e cipolla in agrodolce, dagli intramontabili arrosticini alla new entry delle Lumache agli aromi al cannolo gelato. E poi ci sarà la preziosissima collaborazione di alcuni chef rinomati ed esponenti della cucina Gourmet di Milazzo che sono stati invitati a partecipare a frizzanti Cooking Show, diversi per tre sere per allietare il pubblico: la sera inaugurale del 22 giugno alle ore 20 ci sarà lo chef estroso Massimo Milano dell’Eolian Milazzo Hotel, grazie anche alla sinergia che si è instaurata con la struttura ricettiva diretta da Marco Falletta (qui lo chef avrà come aiuto chef particolare il Sindaco del Comune di Milazzo Pippo Midili); il 23 giugno alle ore 19, sarà la volta dell’esperto chef Salvatore o Totò Bonfiglio, anche titolare del caratteristico ristorante “Totò Passami L’Olio”; domenica 25 giugno ore 19, si esibirà, nel terzo Cooking Show del programma, la chef Veronica Ravidà dell’Hostaria San Francesco che ha lavorato per tanti anni con chef stellati e propone tradizione e innovazione. Il sindaco Midili evidenzia: “Abbiamo grandi aspettative per questo progetto che invita a provare l’enogastronomia nostrana e a vistare i nostri luoghi aumentando il turismo di prossimità. Siamo lieti di avere intrapreso questa strada con questo sana imprenditoria messinese”. Prestopino dichiara: “Finalmente a Milazzo con cui ci siamo già confrontati in una sorta di mini preview lo scorso dicembre e che da sempre si dimostra una magnifica piazza per stringere intese con le Amministrazioni che si fidano del nostro operato per studiare manifestazioni di attrattiva culturale. Stiamo lavorando per il 2024, con al mio fianco sempre la mia squadra tra cui Francesco Sturniolo”.

A restare fedele con il suo patrocinio è il Presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna, che ama i principi progettuali espressi dall’organizzazione verso tutta l’Isola. Media partner sarà IoComproSiciliano.

Tutti gli appuntamenti gastronomici (giovedì 22 giugno, venerdì 23 giugno, sabato 24 giugno e domenica 25 giugno) iniziano alle ore 18 e terminano all’1:00; saranno intervallati dai Cooking Show e tutte le sere da gruppi che suoneranno sul palco alle 21:30 e da Dj Set.

