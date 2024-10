Squadra Corse Angelo Caffi trova prestigio in Sicilia

Alla Targa Florio Classica 2024 due secondi posti, nella sezione Legend per l’ equipaggio MeAuto composto da Alberto Camossi e Enrico Barba su Volkswagen Golf GTI e nella Gran Turismo per Smussi – Smussi su Alfa Romeo Gt Spider. In contemporanea Federico Monti a Zolder ha vinto le sessioni della Club Challenge e nell’ultimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna Nord, a Cividale del Friuli, Moscardi su Renault Clio Cup e quarto di Classe RS 2000

Brescia, 14 Ottobre. La Squadra Corse Angelo Caffi, alla prima esperienza con la rievocazione della mitica Targa Florio, va subito sul podio con due equipaggi.

Nella sezione Legend, Alberto Camossi ed Enrico Barba, team MeAuto, con l’agile Volkswagen Golf Gti, si sono messi in evidenza in una categoria partecipata da tante imponenti e prestigiose GT.

Alla fine della due giorni di regolarità, Camossi e Barba, hanno completato la loro performance tra pressostati e controlli a timbro in seconda posizione con un piccolo divario, in termine di penalità, dai primi.

Soddisfazione emerge dalle parole del driver bresciano:-“Abbiamo partecipato alla Targa Florio per la prima volta. Esperienza unica per la storia, i paesaggi, le persone, il cibo e naturalmente l’organizzazione. La Sicilia non tradisce mai.

Siamo soddisfatti del risultato anche se abbiamo avuto alcuni problemi per guasto tecnico di uno strumento per le prove a media. Un ringraziamento particolare al mio navigatore, figura indispensabile nelle gare di Regolarità, alla MeAuto e alla Squadra Corse Angelo Caffi”- .

Ottimo secondo posto, anche nella sezione Gran Turismo dove a salire sul podio sono stati Gianluca e Federico Smussi dell’ ASD Franciacorta Motori, che si sono distinti su una Alfa Romeo Gt Spider rispetto a vari modelli di Ferrari, Porsche, BMW, Lancia e altre Alfa Romeo.

A Zolder, Federico Monti ha vinto le sessioni della Club Challenge conquistando il campionato: – ”Sono contentissimo di questo successo qui a Zolder dove nel 2020 ho conosciuto Jacques Villeneuve e da lì a poco è nata l’avventura di Academy Motorsport. Grazie al team per tutto il lavoro fatto in questa stagione”.

In Friuli, alla Cividale – Castelmonte, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud Luciano Moscardi su Renault Clio Cup X85 si è piazzato al quarto posto della classifica aggregata delle due salite, dopo essere stato terzo in gara 1. Un buon completamento di stagione per il bresciano che è salito sul podio a Borno, al Costo, a Levico ed alla Trento Bondone e lo ha sfiorato all’Alpe del Nevegal, al Trofeo Valcamonica e per l’appunto a Cividale.

