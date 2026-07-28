Sport, salute, inclusione sociale e solidarietà:

Giusy Versace presenta in Senato la XIV edizione di Roccella Fitwalking.

Roma, 28 luglio 2026 – Da un semplice gesto come camminare, possono derivarne innumerevoli benefici in termini di salute, inclusione sociale, relazionale e valorizzazione del territorio. Di questo si è parlato oggi in Senato, in Sala Caduti di Nassirya, nel corso della presentazione alla stampa, indetta e organizzata da Giusy Versace, della XIV Roccella Fitwalking – Walk For the Cure.

Il ‘Roccella Fitwalking’ è un evento ormai storico, che dal 9 al 16 agosto tornerà a richiamare nel borgo calabrese migliaia di partecipanti per una settimana dedicata al movimento, alla prevenzione oncologica, ai corretti stili di vita e alla valorizzazione del territorio, durante la quale si alterneranno camminate sportive, percorsi esperenziali in contesti di particolare pregio paesaggistico e culturale, per promuovere anche un modello di turismo sostenibile e attivo. Protagonista delledizione 2026 sarà il ‘Walk for the Cure’, ovvero la passeggiata solidale promossa da Komen Italia, lorganizzazione attiva nella lotta ai tumori del seno e nella tutela della salute femminile.

L’iniziativa è promossa dall’ASD Calabria Fitwalking, associazione impegnata da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso l’attività motoria e, in particolare, il fitwalking.

Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa ma soprattutto ad approfondire i molteplici aspetti benefici legati al fitwalking sono intervenuti le senatrici Clotilde Minasi (membro della 10^ commissione affari sociali, sanità) e Eulalia Micheli (Assessore all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche Giovanili della Regione Calabria); il prof. Fausto Certomà (presidente dI Asd Calabria Fitwalking e delegato allo sport e benessere del Comune di Roccella Ionica), la dottoressa Maria Novella Luciani (vicepresidente Asd Calabria Fitwalking, ex Dirigente Ministero della Salute e ambasciatrice in Rosa Komen), il Prof. Stefano Magno (chirurgo senologo e membro del Consiglio Direttivo di Komen Italia) e la dottoressa Lina Delle Monache (Presidente di Federdiabete Lazio). La conferenza stampa è stata moderata dalla giornalista e cronista parlamentare di Sky TG24 Jana Gagliardi.

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È intervenuta in chiusura anche Anita Larizza, l’artista che ha realizzato la medaglia dell’iniziativa metafora di speranza e coraggio, in quanto rappresentata una donna che cammina tra le colonne di Roccella, le sue palme del lungo mare, il logo di Komen e i ricci del mar Jonio che rappresentano capelli che ricrescono dopo la malattia.

”Sono particolarmente legata a questa manifestazione che ho visto nascere e crescere negli anni – ha detto la senatrice Giusy Versace, componente della VII Commissione Cultura e Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica e atleta paralimpica – e sono orgogliosa che iniziative come questa si svolgano nella mia Calabria. Rinnovo tutta la mia stima alla ADS Calabria Fitwalking che ha saputo trasformare una pratica sportiva in uno strumento di educazione e sensibilizzazione sociale, per contrastare la sedentarietà che la comunità scientifica considera tra i principali fattori di rischio per numerose patologie. Sono inoltre lieta di aver condiviso questo momento con la collega e amica Sen. Tilde Minasi, da sempre attenta a queste iniziative e ringrazio le molte persone intervenute. Come dico speso ’n un corpo allenato risiede una mente più forte’ e camminare è una delle attività più semplici ma allo stesso tempo più inclusive e coinvolgenti che esistano”.

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