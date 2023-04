Sostenibilità in agricoltura, il punto sul progetto FERTIMED

17 aprile

Visita impianto biogas dell’azienda capofila AB Group

C.da Castellazzo, Vittoria (RG)

(https://maps.app.goo.gl/hccZ212grFNrQSBw9?g_st=iw)

18 aprile

Convegno di presentazione dei Risultati Intermedi

Aula Magna del Consorzio universitario (Ex Distretto Militare)

Via Dott. Solarino s.n.c. Ragusa

Ragusa, 14 aprile 2023 – Si terrà i prossimi 17 e 18 aprile a Ragusa una due giorni nell’ambito del progetto FERTIMED – Nutrienti Sostenibili e Innovativi per le Colture mediterranee”, finanziato dalla sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del PSR Sicilia 2014-2022, per verificare lo stato di avanzamento delle attività.

Il progetto, avviato due anni fa, con un partenariato composto dalle aziende AB Group, capofila, Frasson, Scuderi, Agroalimentare Dittaino, Biometano Ibleo, l’Organizzazione di Produttori Esperidio; e per la parte scientifica, il dipartimento Di3A dell’Università di Catania e il Centro Ricerche Produzioni Animali, CRPA, di Reggio Emilia, ha l’obiettivo di diffondere l’uso e la conoscenza del digestato microfiltrato nella concimazione dei terreni, ancora del tutto sconosciuto in Sicilia e nelle regioni del Mediterraneo..

Lunedì pomeriggio (17 aprile) a partire dalle 15 si svolgerà la visita guidata all’impianto di biogas dell’azienda AB Group di Vittoria (RG) C.da Castellazzo, Vittoria (https://maps.app.goo.gl/hccZ212grFNrQSBw9?g_st=iw), nel quale è stato installato un innovativo sistema per il trattamento di separazione e microfiltrazione del digestato chiarificato che successivamente è stato impiegato per fertirrigazioni con sistema ad ali gocciolanti, appositamente messo a punto. Saranno presenti dirigenti e tecnici dell’Ispettorato lavoro di Ragusa, dell’Area 3 – Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea, docenti universitari, ricercatori, oltre ai partner di progetto, Roberta Selvaggi, Innovation Broker del G.O. Digestato e Gioacchino Pappalardo, Responsabile scientifico, Dipartimento Di3A – UniCT

Martedì mattina (18 aprile), a partire dalle 9.30 si svolgerà nell’Aula Magna del Consorzio universitario (Ex Distretto Militare) Via Dott. Solarino s.n.c. Ragusa, un convegno per presentare i risultati intermedi raggiunti dalle azioni messe in campo al quale sarà presente, tra gli altri, l’assessore regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea, Luca Sammartino.

Introdurranno Giuseppe Lavima, direttore Consorzio Universitario Ibleo, Stefano Rapisarda, direttore Struttura didattica speciale di Ragusa, Pierluigi Catalfo, coordinatore del Corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile, Mario D’Amico, direttore del Dipartimento Di3A, Università degli Studi di Catania, Francesco Azzaro, dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa, Giuseppe Dipietro, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Ragusa, Antonino Sutera, coordinatore Editoriale Terrà. Seguirà la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Letizia Carrara, con le relazioni di Paolo Mantovi, Mariangela Soldano e Mirco Garuti, CRPA Soc. Cons. p. A; Emanuele Cerruto e Giuseppe Manetto, Dipartimento Di3A – UniCT; Angela Castellano, Medinutrex srls, Roberta Selvaggi e Gioacchino Pappalardo. Interverrà anche Antonino Drago, dirigente Area 3, assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Concluderà, Dario Cartabellotta, dipartimento dell’agricoltura dell’assessorato regionale.

