Sospensione Sambataro da Audit. Sunseri (M5S): “Scelta doverosa dopo la mia denuncia in Aula”

Palermo 27 aprile 2026 – “Una scelta doverosa e responsabile, adottata dopo la denuncia che ho portato nei giorni scorsi in Aula all’Assemblea Regionale Siciliana, sollevando dubbi e perplessità su possibili profili di conflitto di interessi”.

Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione UE all’Ars Luigi Sunseri che, negli scorsi giorni a Palazzo dei Normanni, aveva sollevato l’inopportunità della nomina, da parte del governo Schifani, di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea. Oggi la marcia indietro della Regione.

“È positivo – sottolinea Sunseri – che il governo regionale abbia ritenuto necessario fermarsi e avviare ulteriori approfondimenti. Quando si parla di incarichi così delicati, legati al controllo dei fondi europei, non possono esserci leggerezze né zone d’ombra. L’Autorità di Audit svolge un ruolo fondamentale di garanzia, trasparenza e verifica nell’utilizzo delle risorse comunitarie. Per questo chi ricopre tali funzioni deve assicurare indipendenza assoluta, imparzialità e piena credibilità istituzionale”.

“La Sicilia – prosegue il deputato M5S – ha bisogno di amministrazioni rigorose e trasparenti, soprattutto nella gestione dei fondi europei, che rappresentano un’opportunità strategica per il nostro territorio. Da Presidente della Commissione UE, continuerò a vigilare affinché ogni scelta futura venga compiuta nel pieno rispetto delle regole e nell’interesse esclusivo dei siciliani” – conclude Sunseri.

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