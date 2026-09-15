SONIK DJ PREMIATO AL SICILY MUSIC AWARDS 2026

### Il 19 settembre al Wonder Festival di Misterbianco il riconoscimento ad Antonio Tricarichi per la sua carriera e il percorso da DJ producer. Sul palco presenterà “Sotto il peso delle parole” con il corpo di ballo OLB di Enna e le coreografie di Ornella La Bianca.

*Misterbianco (CT), settembre 2026* – Un importante riconoscimento per *Antonio Tricarichi, in arte Sonik DJ, che il prossimo **19 settembre 2026* sarà protagonista ai *Sicily Music Awards, in programma presso **Fiera Eventi di Misterbianco, nell’ambito del **Wonder Festival*.

Nel corso della manifestazione, Sonik DJ riceverà un prestigioso riconoscimento come *uno dei migliori DJ producer siciliani*, celebrando al tempo stesso la sua carriera professionistica e il percorso artistico costruito nel mondo della musica e dell’intrattenimento.

Un premio che rappresenta una tappa significativa per l’artista siciliano, attivo da oltre vent’anni nel panorama musicale e protagonista, nel corso della sua carriera, di numerose esperienze in Italia e all’estero.

Nato artisticamente in Sicilia, Sonik DJ si è avvicinato alla musica fin da giovanissimo, passando dallo studio del pianoforte alla consolle e trasformando progressivamente la propria passione in una professione. Nel corso degli anni si è esibito in club, eventi e location in Sicilia, nel resto d’Italia e in Europa, sviluppando parallelamente il proprio percorso come *DJ e producer*.

### “SOTTO IL PESO DELLE PAROLE”: MUSICA E DANZA SUL PALCO

La premiazione sarà anche l’occasione per presentare al pubblico *“Sotto il peso delle parole”*, la nuova produzione estiva di Sonik DJ.

Per questa speciale esibizione, Sonik DJ sarà accompagnato dal *corpo di ballo OLB di Enna, dando vita a una collaborazione artistica pensata per valorizzare il brano attraverso l’incontro tra **musica elettronica, performance e danza*.

A curare la parte coreografica dello spettacolo sarà *Ornella La Bianca, coreografa della OLB, che insieme al corpo di ballo porterà sul palco una performance capace di tradurre in movimento l’energia e le emozioni racchiuse in *“Sotto il peso delle parole”.

Una collaborazione che rafforza il legame con il territorio ennese e che trasformerà la presentazione del brano in una vera performance live, dove musica e danza si uniranno in un momento realizzato appositamente per il pubblico dei *Sicily Music Awards 2026* e del *Wonder Festival*.

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La serata assumerà così un significato particolare: *il riconoscimento alla carriera incontrerà la nuova musica*, raccontando il passato, il presente e il futuro del progetto artistico Sonik DJ.

> “Ricevere un riconoscimento nella mia Sicilia ha per me un valore speciale. Sono anni di musica, sacrifici, notti, consolle, produzioni e progetti. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma una motivazione ancora più forte per continuare a creare musica e portare avanti ciò in cui credo. Presentare ‘Sotto il peso delle parole’ in questa occasione, insieme al corpo di ballo OLB di Enna e alla coreografa Ornella La Bianca, renderà questo momento ancora più speciale.”

>

> *Sonik DJ*

L’appuntamento è fissato per *sabato 19 settembre 2026, presso **Fiera Eventi di Misterbianco (CT), nell’ambito del Wonder Festival, dove Sonik DJ salirà sul palco dei **Sicily Music Awards 2026* per ricevere il riconoscimento dedicato alla sua attività di DJ producer e al suo percorso professionale.

### SONIK DJ

*Antonio Tricarichi, in arte Sonik DJ*, è un DJ e producer siciliano con oltre vent’anni di esperienza nel settore musicale. Dopo i primi passi nel mondo della musica e del DJing, ha costruito un percorso professionale che lo ha portato a esibirsi in numerosi eventi e location in Italia e all’estero.

Parallelamente all’attività dietro la consolle ha sviluppato il proprio percorso discografico come producer, portando avanti negli anni diversi progetti musicali e costruendo una propria identità nel panorama della musica elettronica.

Il *19 settembre 2026* un nuovo capitolo del suo percorso sarà scritto sul palco dei Sicily Music Awards.

*SONIK DJ – “SOTTO IL PESO DELLE PAROLE”*

Special performance con il *corpo di ballo OLB di Enna*

*Coreografie: Ornella La Bianca*

*SICILY MUSIC AWARDS 2026 – WONDER FESTIVAL*

📅 Sabato 19 settembre 2026

📍 Fiera Eventi – Misterbianco (CT)

*Press & Media*

*Sonik DJ*

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