Il territorio ennese perde un imprenditore lungimirante che sapeva guardale lontano: Franco Gulino

Un imprenditore lungimirante sempre un passo avanti e fortemente legato al suo teritorio.

Lo è stato Franco Gulino, scomparso all’età di 73 anni. Una personalità di assoluto livello nel comparto imprenditoriale non solo in campo provinciale. Dal nulla era riuscito a creare un gruppo imprenditoriale la «Gulino Group» che spaziava di diversi settori anche se il fiore all’occhiello era l’Altecoen un vero colosso nel campo dell settore ambientale. Gulino in questo settore aveva visto lontano. Dall’alteco infatti nacque l’Altecoen azienda del settore riconosciuta in campo internazionale e dimostrando che anche in un territorio difficile come quello della Sicilia interna si poteva fare impresa di successo. Ma Franco Gulino il fiuto dell’impresa lo aveva avuto da sempre e ha ricoperto anche importanti incarichi di rappresentanza del comparto economico A Enna fu ad esempio il fondatore della Confesercenti e fu anche eletto presidente provinciale di Confindustria dove ha rappresentato con passione le istanze delle imprese e la necessità di costruire nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

È scomparso il mio più grande amico, Franco Gulino. Compagno di scuola, di militanza politica e di avventure . commenta il sindaco di Enna Vladimiro Crisafulli – con lui scompare una grande personalità dirigenziale d’azienda, sulla cui eredità politica e sociale esistono ancora tracce indelebili. Mi mancherà molto per la sua lungimiranza e passione. Il mio pensiero ora va a sua moglie Lina, alle sue figlie Laura ed Elisa e ai fratelli Liborio e Pippo, a cui voglio trasferire il mio affetto e la mia vicinanza in questo momento di grande dolore. Ciao Franco.

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