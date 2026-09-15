Storie correlate

Confartigianato Sicilia e Salesiani insieme per formazione, lavoro e occupazione giovanile: firmato il protocollo d’intesa

Riccardo Settembre 14, 2026

CALZATURIERO: EXPORT A -2,4% NELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO, MA IL SALDO COMMERCIALE SALE A 2,16 MILIARDI (+9,6%)

Riccardo Settembre 14, 2026
dance center

Il coraggio di osare: al via l’attività per la Dance Center

Riccardo Settembre 11, 2026

Ultime notizie

giuseppe trovato

USO SPORTIVO EXTRADIDATTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE.

Riccardo Settembre 15, 2026
franco gulino

Il territorio ennese perde un imprenditore lungimirante che sapeva guardale lontano: Franco Gulino

Riccardo Settembre 15, 2026
fatima 1

Valguarnera festeggia la Madonna di Fatima

Riccardo Settembre 15, 2026
Laura Alvano

Enna, approvato all’unanimità l’ordine del giorno di Laura Alvano sul caldo nelle scuole

Riccardo Settembre 15, 2026