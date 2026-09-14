Confartigianato Sicilia e Salesiani insieme per formazione, lavoro e occupazione giovanile:

firmato il protocollo d’intesa

Confartigianato Imprese Sicilia e i Salesiani per la formazione professionale insieme per rafforzare il legame tra il mondo della formazione e quello delle imprese, favorendo l’occupazione giovanile, la transizione scuola-lavoro e la crescita delle competenze richieste dal mercato.

È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto a Palermo tra Confartigianato Imprese Sicilia, rappresentata dal presidente Emanuele Alessandro Virzì, e i Salesiani per la formazione professionale, rappresentati da don Marcello Mazzeo, presidente del Centro Nazionale Opere Salesiane.

L’accordo nasce dalla consapevolezza dell’importanza di costruire un raccordo sempre più stabile tra il sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo siciliano, per ridurre il divario tra le competenze possedute dai giovani e quelle richieste dalle imprese e dal mercato del lavoro.

«Questo protocollo d’intesa crea un legame e una progettazione condivisa tra Confartigianato, che rappresenta il mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, e i Salesiani di Don Bosco, impegnati nella formazione professionale in Sicilia – afferma don Marcello Mazzeo, presidente del Centro Nazionale Opere Salesiane –. Vogliamo accompagnare i giovani in un percorso formativo che consenta loro di diventare professionisti del lavoro, ma anche adulti e cristiani autentici, pronti a entrare nel mondo del lavoro con passione, competenza, conoscenza e voglia di costruire il futuro. Un obiettivo che rispecchia pienamente il nostro slogan: “Allievi oggi, leader domani”».

«Per Confartigianato Imprese Sicilia questo protocollo rappresenta un passo importante perché oggi le imprese hanno sempre più bisogno di figure professionali qualificate e rispondenti alle reali esigenze del mercato del lavoro – dichiara Emanuele Alessandro Virzì, presidente di Confartigianato Imprese Sicilia –. Una delle principali difficoltà che il nostro sistema produttivo incontra è proprio quella di reperire manodopera specializzata. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare il rapporto tra il mondo della formazione e quello delle imprese, costruendo percorsi capaci di formare le professionalità che oggi sono maggiormente richieste. Guardiamo con grande interesse e particolare attenzione al mondo dei giovani, perché rappresentano il futuro del nostro territorio e delle nostre imprese. Attraverso questa collaborazione vogliamo contribuire a creare opportunità concrete, accompagnandoli in un percorso che possa offrire loro competenze e prospettive professionali e favorire un più efficace inserimento nel mondo del lavoro».

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Il protocollo punta a promuovere l’occupazione giovanile e l’aggiornamento professionale, favorendo percorsi concreti di ingresso nel mondo del lavoro e risposte sempre più efficaci ai fabbisogni di competenze espressi dalle imprese siciliane.

La collaborazione tra Confartigianato Sicilia e i Salesiani per la formazione professionale riguarderà, tra gli altri ambiti, l’analisi delle professionalità maggiormente richieste dal mercato, la progettazione condivisa di moduli formativi e nuovi profili professionali, l’organizzazione di workshop e seminari dedicati al mondo del lavoro e la partecipazione di imprenditori ed esperti alle attività formative.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, agli stage curriculari ed extracurriculari presso le aziende associate a Confartigianato, alla promozione dei contratti di apprendistato e alla diffusione tra i giovani della cultura d’impresa e dell’artigianato.

I singoli progetti saranno definiti attraverso successivi accordi attuativi e convenzioni con le sedi territoriali, individuando tempi, modalità operative e risorse necessarie per trasformare la collaborazione in concrete opportunità di formazione e lavoro.

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