I° MEMORIAL GABRIELE GIADONE DELL’ASD BARRESE: UN POMERIGGIO PER GIOCARE E RICORDARE IL GIOVANE PROMESSA DEL CALCIO DI BARRAFRANCA

Sono scesi in campo per giocare in onore di Gabriele Giadone, il giovane morto sulla strada a 15 anni, il 10 maggio dello scorso anno. L’evento organizzato dalla ASD Barrese, con il patrocinio della LND C.R. Sicilia, con la partecipazione del Sant’Anna Enna e della Sommatinese Calcio.

Il Memorial ha visto Gioco ma anche memoria per ricordare chi non c’è più e onorare la vita.

Grazie alla LND C.R. Sicilia, a tutte le squadre, agli amici e alla gente che oggi ha condiviso questo momento importante.

Il calcio ci unisce, la memoria ci guiderà e il ricordo di Gabriele per sempre vivrà.

Per la cronaca ha vinto il vinto il triangolare il Sant’Anna Enna, secondo posto alla Barrese e terza classificata la Sommatinese calcio.

In questo triangolare, in ricordo del giovane calciatore strappato alla vita troppo presto, bisogna dire ha vinto la solidarietà, il ricordo e la memoria di un giovane, perché una persona non muore finché vive nei cuori di chi lo ha amato davvero, come di dice il Presidenza Roberto Costa e tutti i Dirigenti della Barrese,” Gabriele questo memorial è per te, per ricordare ciò che sei stato per noi, per trasformare il dolore in un momento di amicizia, sport”.

Nel triangolare, oltre al calcio, tante emozioni con il ricordo di Gabriele, ai genitori e stata data la maglie con il numero 16 con la scritta “Gabriele vive”. Al Memorial era presente Liborio Severino della Sant’Anna Enna, padre di Luigi anche lui vittima della strada.

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