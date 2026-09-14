Storie correlate

Lombardi

“Riccardo Lombardi, la bellezza della politica”: a Regalbuto il convegno promosso dal Centro Studi Med.Mez.

Riccardo Settembre 14, 2026

L’Instituto Cervantes presenta la mostra L’architettura è donna, un dialogo tra opere che esalta l’allegorica dimensione femminile inaugurazione mercoledì 16 settembre, ore 18.00

Riccardo Settembre 14, 2026
premiazione2

Presentata alla comunità la Fondazione Francesco Gagliano ETS: premiati i vincitori del contest fotografico “Mani che tramandano: il valore della tradizione”

Riccardo Settembre 14, 2026

Ultime notizie

TEATRO MASSIMO E FINECO: UN’ALLEANZA STRATEGICA TRA CULTURA E GRANDE IMPRESA PER LA STAGIONE DEI 130 ANNI DI STORIA

Riccardo Settembre 14, 2026
Lombardi

“Riccardo Lombardi, la bellezza della politica”: a Regalbuto il convegno promosso dal Centro Studi Med.Mez.

Riccardo Settembre 14, 2026

Cassibba chiude il Supersalita sul podio alla Nissena

Riccardo Settembre 14, 2026

Fondi europei e nazionali: il 15 e il 16 settembre “Opportunità Coesione” fa tappa a Messina e Catania

Riccardo Settembre 14, 2026