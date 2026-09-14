Pro Loco Enna: il 2 e 4 ottobre alla scoperta dei luoghi del Mito
𝗔𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗶𝘁𝗼
Unisciti a noi per celebrare i cammini di Sicilia un’esperienza unica tra Storia, Natura e Mitologia nel cuore dell’isola tra Enna, il lago di P ergusa e la via Sacra che porta al Castello di Lombardia, alla ricerca della 𝗗𝗲𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲
3 e 4 Ottobre
Quarta giornata Regionale dei cammini di Sicilia
Dalle ore 17.00 Circolo Pro Loco Enna
Via Marchese Mario Grimaldi 8
(Centro città)
Info: 340 148 2641
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