Ospedale Umberto I Enna: Una nuova opportunità per le donne affette da endometriosi nasce nel cuore della Sicilia.
Una nuova opportunità per le donne affette da endometriosi nasce nel cuore della Sicilia.
La UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Umberto I – ASP Enna è stata individuata dalla Regione Siciliana come Centro di riferimento per la diagnosi e la cura dell’endometriosi.
Un riconoscimento che premia il lavoro della nostra équipe e ci consente di offrire un percorso completo e personalizzato:
🔎 diagnosi specialistica ed ecografica
💊 terapia medica
🩺 chirurgia mini-invasiva e robotica nei casi che la richiedono
🤝 presa in carico multidisciplinare
L’endometriosi non è soltanto “un ciclo doloroso”: riconoscerla e affrontarla tempestivamente può cambiare concretamente la qualità di vita di molte donne.
📩 Per informazioni e prenotazioni:
endometriosi@asp.enna.it
Condividere questa notizia può aiutare una donna a trovare finalmente le risposte e il percorso di cura di cui ha bisogno.
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