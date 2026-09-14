Una nuova opportunità per le donne affette da endometriosi nasce nel cuore della Sicilia.

La UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Umberto I – ASP Enna è stata individuata dalla Regione Siciliana come Centro di riferimento per la diagnosi e la cura dell’endometriosi.

Un riconoscimento che premia il lavoro della nostra équipe e ci consente di offrire un percorso completo e personalizzato:

🔎 diagnosi specialistica ed ecografica

💊 terapia medica

🩺 chirurgia mini-invasiva e robotica nei casi che la richiedono

🤝 presa in carico multidisciplinare

L’endometriosi non è soltanto “un ciclo doloroso”: riconoscerla e affrontarla tempestivamente può cambiare concretamente la qualità di vita di molte donne.

📩 Per informazioni e prenotazioni:

endometriosi@asp.enna.it

Condividere questa notizia può aiutare una donna a trovare finalmente le risposte e il percorso di cura di cui ha bisogno.

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